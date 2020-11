Schleswig-Holsteins besonderer Weg

Körpernahe Dienstleistungsbetriebe wie Nagelstudios dürfen am Montag, den 30. November wieder öffnen. (Bild: South_agency/ Getty Images)

Nach einer mehr als siebenstündigen Konferenz der Ministerpräsident*innen und der Bundeskanzlerin steht fest: während der Rest des Landes härtere Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionszahlen ergreift, fährt Daniel Günther in einigen Bereichen einen eigenen Kurs.

Schleswig-Holstein will nicht alle Beschlüsse der Bund-Länder Konferenz vom Mittwoch umsetzen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sprach im Anschluss an die über siebenstündigen Verhandlungen der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) von einem „besonderen schleswig-holsteinischen Weg“. Körpernahe Dienstleistungsbetriebe wie Nagelstudios und Massagepraxen sowie Zoos und Tierparks dürften ab Montag wieder öffnen. Auch bei den strengeren Vorgaben für den Einzelhandel und private Treffen werde Schleswig-Holstein „nicht mitgehen“, sagte Günther.

Zwar sei es gelungen, „ein gemeinsames Ergebnis zu erzielen“. In einigen Bereichen wolle die Landesregierung aber andere Maßnahmen ergreifen als verabredet. Im Einzelhandel bleibt es in Schleswig-Holstein bei der Vorgabe von zehn Quadratmetern Ladenfläche pro Kunde, unabhängig von der Größe des Geschäfts. Unter der Bedingung, dass Hygienekonzepte vorliegen, dürften die körpernahen Dienstleister und die Zoos am Montag wieder öffnen.

Auch die Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich will Günther abweichend regeln. In Schleswig-Holstein dürften sich privat weiterhin zehn Personen treffen, egal aus wie vielen Hausständen. „Was gewohnte Praxis ist, wird auch über die Feiertage in Schleswig-Holstein eingehalten“, sagte Günther. Die Ausnahmeregel für die Feiertage in den anderen 15 Bundesländern sehe er generell kritisch. „Gerade über Weihnachten, gerade bei Silvester wäre es im Sinne aller, wenn alle sich auch dort zurückhalten“, sagte Günther.

Der Stand der Infektionen in Kiel am 26. November, 9 Uhr:

Gesamtzahl aller Fälle: 1.171. Davon wieder genesen: 924 Personen. 234 Personen sind aktuell infiziert. Im Vergleich zum Vortag gibt es 32 Neuinfektionen. Verstorben sind 16 Kieler*innen. Derzeit sind 16 Personen stationär in Behandlung. 724 Kieler*innen sind in Quarantäne. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt laut RKI bei 74,6.