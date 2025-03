(Bild: Adobe Stock)

0

Du schwimmst für dein Leben gern und möchtest dein im kühlen Nass unter Beweis stellen? Im März hast du die Chance, dir beim Schwimmen im Hörnbad das Deutsche Sportabzeichen zu verdienen.

Anzeige

Schwimmtermine im März

Für alle, die es lieben, sich im Wasser auszupowern, bietet sich diesen März eine tolle Gelegenheit: An drei Samstagen – dem 15. und 29. März – kannst du im Hörnbad in Kiel das Deutsche Sportabzeichen im Schwimmen ablegen. Jeweils zwischen 11 und 13 Uhr stehen die Türen offen für alle, die den sportlichen Wettkampfgeist spüren wollen. Und das Beste daran? Die Prüfungen sind kostenfrei, du zahlst lediglich den Eintritt ins Hörnbad.

Mitmachen und fit bleiben

Nicht nur die Aussicht auf das Abzeichen sollte dich motivieren, sondern auch der sportliche Nutzen. Schwimmen ist eine der gesündesten Sportarten, die du betreiben kannst. Es stärkt deinen Körper, schont die Gelenke und bringt dein Herz-Kreislauf-System in Schwung. Und was könnte schöner sein, als dies in einer Stadt zu tun, die so eng mit dem Wasser verbunden ist wie Kiel?

Dein sportlicher März in Kiel

Also, schnapp dir deine Badesachen und stürze dich ins Abenteuer! Egal, ob du ein erfahrener Schwimmer oder eine motivierte Anfängerin bist, die Möglichkeit, im Hörnbad dein Sportabzeichen zu machen, sollte man sich nicht entgehen lassen. Es ist die perfekte Gelegenheit, die trüben Wintermonate hinter dir zu lassen und mit einem sportlichen Highlight in den Frühling zu starten. Wir sehen uns im Hörnbad!