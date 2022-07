(Bild: Lars Wehrmann)

(Bild: Lars Wehrmann)

0

Die Segel-Bundesliga ist am Wochenende endlich wieder zu Gast in der Hauptstadt des deutschen Segelsports, Kiel.Sailing.City. Das zweite Liga-Event der Saison 2022 vom 15. bis 17. Juli wird nun zeigen, ob sich die Vereine an der Tabellenspitze halten können.

Nach dem Act der Segel-Bundesliga auf der Außenalster, dem ersten Aufeinandertreffen der europäischen Spitzenclubs im Rahmen der SAILING Champions League und den Regatten der Kieler Woche, an denen zahlreiche Bundesligaseglerinnen und Segler teilnahmen, ist endlich wieder Zeit für Liga-Segeln vom Feinsten auf der Kieler Innenförde.

„Die Innenförde bietet wie kaum ein anderes Segelrevier in Deutschland bestes Stadionsegeln vor vielen segelbegeisterten Zuschauern“, sagt Oliver Schwall, Organisator der Segel-Bundesliga. „Von hier aus werden wir die einzelnen Rennen live im Liga-TV von der natürlichen Tribüne aus in der Innenförde übertragen, so dass auch die Fans in den vielen Vereinen bundesweit live mitfiebern können.“

„Kiel.Sailing.City steht seit jeher für spannenden Segelsport zum Anfassen mit Stadion-Atmosphäre. Daher freuen wir uns die besten deutschen Vereinsteams auch in diesem Jahr wieder in der Kieler Innenförde feiern zu dürfen.“

sagt Uwe Wanger, Geschäftsführer der Kiel-Marketing.

Hier findet ihr alle weiteren Infos zur Veranstaltung.