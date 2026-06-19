(Bild: Christian Beeck)

0

Im Olympiazentrum Schilksee schlägt zur Kieler Woche das Herz des Segelsports und abends wird’s richtig lebendig. Lies in diesem Artikel, welche Programm-Highlights dich in Schilksee während der KiWo erwarten!

Anzeige

Von Samstag, den 20. Juni, bis Samstag, den 27. Juni, gibt es täglich ab 19.30 Uhr Programm auf der Sailing Arena Bühne. Zum Auftakt am Samstag bringt die Caramel Club Band um Sängerin Debby Smith Soul, Pop, R&B, Rock und aktuelle Chart-Hits nach Schilksee – mit Musiker*innen, die sonst mit Größen wie Jan Delay, Ina Müller oder Helene Fischer arbeiten.

Am Sonntag heißt es: Kino unter freiem Himmel. Die INTERNATIONAL OCEAN FILM TOUR Vol. 12 zeigt beeindruckende Geschichten vom Meer, von wilden Küsten, besonderen Begegnungen und großen Abenteuern – bei freiem Eintritt. Am Montag sorgt die Bordkapelle von mahoin mit maritimen Sounds, nordischem Humor und ordentlich Energie für Stimmung.

Sportlich wird es am Dienstag mit der feierlichen Eröffnung der Flying-Dutchman-Weltmeisterschaft inklusive Nationenmarsch und Sambaband. Am Mittwoch stehen der traditionelle Klassenwechsel der Segler*innen, ein kostenloser CINEMARE-Filmabend und das Feuerwerk über der Ostsee auf dem Programm. Danach legt DJ und Produzent Phil Mann melodische House-Sounds auf.

Endspurt und Finale

Am Donnerstag übernimmt das Sweet Music Collective die Bühne – mit starken Stimmen, aktuellen Hits und Klassikern aus den 80ern, 90ern und 2000ern. Freitag bringen United4 mit Schlager, Pop und Rock Stimmung in die Sailing Arena, unterstützt von DJ Ralf Burnett.

Zum Finale am Samstag zeigen die Segeljungs ihren Abenteuerfilm „Einfach machen“ über ihre Weltumseglung nach der Schulzeit – ohne Erfahrung, aber mit viel Mut. Danach gibt es ein Q&A und DJ Tumera sorgt mit House, Melodic Techno und Klassikern für den letzten tanzbaren Abend in Schilksee.

Sei dabei, wenn es in Schilksee heißt: Tough Sailing and Great Entertainment!

Mehr zum Programm findest du unter: kieler-woche.de/programm-olympiazentrum