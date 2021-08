Die September-Ausgabe der KIELerleben ist da!

0

Die Kieler Woche steht an! Und genau wie im vergangenen Jahr wird sie aus den bekannten Gründen wohl in abgespeckter Form stattfinden. Auf Klassiker wie die Windjammerparade und das Feuerwerk müssen wir aber trotzdem nicht verzichten. Letzteres soll in diesem Jahr in Form einer „spektakulären Licht- und Feuerwerkshow“ die Veranstaltung am 12. September ausklingen lassen, so kündigt es die Stadt an.

Bunt geht es außerdem auf den Herbst- und Gartenmärkten zu, die mit üppigen Blüten und einer Fülle an Früchten schon so langsam die dritte Jahreszeit einläuten (s. Seite 11/12). Ein orangefarbener Kerl steht dabei auf so mancher Genuss-Gästeliste, ist er doch sowas wie der VIP der Herbstküche. Damit der Kürbis auch in euren Küchen einen großen Auftritt hinlegen kann, präsentieren wir ab Seite 86 raffinierte Rezepte mit Hokkaido.

Dass eine Märchenhochzeit nicht unbedingt im Hochsommer stattfinden muss, wollen wir euch ab Seite 60 beweisen. Eine alte Mühle oder Scheune, ein Lichtermeer, Wärme und Gemütlichkeit ... und das Beste: Das Brautpaar muss keine schlaflosen Nächte wegen des Wetters durchstehen, weil man von Anfang an für drinnen plant. Welche Vorteile eine Hochzeit im Herbst und Winter noch mit sich bringt und was Kiel in diesem Monat zudem Schönes für euch bereithält, lest ihr in dieser druckfrischen Ausgabe.

