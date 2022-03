Percussion-Multitalent Martin Grubinger auf der Bühne von Gut Emkendorf im vergangenen Jahr. (Bild: Felix König Agentur 54° )

Es geht wieder los! Im Sommer dieses Jahres findet das Schleswig-Holstein Musik Festival wie gewohnt mit landesweiten Konzerten. Ein besonderes Highlight ist „Die ultimative Percussion Show“ von Martin Grubinger.

Grubinger ist mit seiner erstaunlichen Anzahl an Percussion-Instrumenten einer der wahren Stammgäste des Schleswig-Holstein Musik Festivals. Eigenen Angaben zufolge besitzt er allein etwa 500 Idiophone und Membranophone, von denen er 400 auch beherrscht.

Im vergangenen Jahr hatte Grubinger mit seinem Auftritt im Rahmen des SHMF auf Gut Emkendorf erst Pech und wurde dann zu einem der Helden des Festivals: Denn das ursprüngliche Konzert musst wegen der miesen Witterungsbedingungen abgebrochen werden. Noch von der regennassen Bühne aus aber verkündete Grubinger, seine Reisepläne ändern und das Konzert zwei Tage später wiederholen zu wollen.

An jenem Abend blieben Künstler und Publikum zwar von erneutem Gewitter verschont, trockenen Fußes konnte aber auch von diesem Auftritt niemand nach Hause gehen.

Wer den „Wasserspielen von Emkendorf“ im 2021 fern geblieben ist und Martin Grubingers Show somit versäumt hat, kann in diesem Jahr frei von jeglichen Wetterbedenken im Ticketvorverkauf zuschlagen! Denn in diesem Jahr tritt Grubinger nicht unter freiem Himmel, sondern in der Wunderino Arena in Kiel auf.

Das Konzert findet statt am Donnerstag, den 04.08.2022 und beginnt um 19:30 Uhr. Tickets gibt es direkt auf der Website des SHMF zu Preisen ab 12 Euro.