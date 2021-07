Das sind die Neuen (v. l.): Holmbert Fridjonsson, Marcel Benger, Steven Skrzybski, Julian Korb, Fiete Arp und Patrick Erras. (Bild: Holstein Kiel/Patrick Nawe)

Fiete Arp kehrt in den Norden zurück. (Bild: Holstein Kiel/Patrick Nawe)

Steven Skrzybski kam vom FC Schalke 04 an die Kieler Förde. (Bild: Holstein Kiel/Patrick Nawe)

Offensiver Hoffnungsträger: Holmbert Fridjonsson (Bild: Holstein Kiel/Patrick Nawe)

0

Holstein Kiel wird in der Spielzeit 2021/22 in der stärksten 2. Liga aller Zeiten antreten und wappnet sich mit einigen hochkarätigen Neuzugängen.

Das Spielerkarussel drehte sich in den letzten Wochen bei Holstein Kiel ordentlich – so weit nichts Neues, wie zu Anfang einer jeden Spielzeit. Für die kommende Saison hat sich der Zweitligist von der Förde den ein oder anderen Königstransfer geleistet. Das wird auch nötig sein, wenn wir einen Blick auf die Klubs werfen, gegen die Holstein Kiel in den kommenden Wochen bestehen muss. Wieder mit von der Partie sind Hannover 96, der Hamburger SV, der FC St. Pauli. In die Riege der Nordklubs reihen sich darüber hinaus der SV Werder Bremen und der FC Hansa Rostock ein, die den Kielern alles abverlangen werden. Nicht zu vergessen: Gegen Bundesligaabsteiger FC Schalke 04, der schon jetzt als heißester Aufstiegskandidat gilt, werden den Störchen sicherlich kein leichtes Spiel haben. Mit diesen Spielern wollen die Störche den verpassten Aufstieg der Vorsaison vergessen machen und die Segel auf zu neuen Ufern setzen.

Holmbert Fridjonsson

Mit dem Isländer holten sich die Störche einen adäquaten Ersatz für den ehemaligen Mittelstürmer Janni Serra, der zum DSC Arminia Bielefeld wechselte. Der 1,95 Meter große Hünen kam vom italienischen Zweitligisten Brescia Calcio an die Förde, wo er für die nötigen Tore im Angriff der Kieler sorgen soll. Der 28-Jährige trat bereits sechs Mal für die isländische Nationalmannschaft an, wo er zwei Tore erzielte.

Offensiver Hoffnungsträger: Holmbert Fridjonsson (Bild: Holstein Kiel/Patrick Nawe)

Fiete Arp

Mit dem gebürtigen Bad Segeberger holten die Störche ein echtes Nordlicht zurück an die Förde. Arp, der 2017 mit der Fritz-Walther-Medaille als bester nationaler Nachwuchsspieler ausgezeichnet wurde, wechselte 2019 vom Hamburger SV zum FC Bayern München, wo sein Durchbruch jedoch nicht gelang. Der Weg zurück in den Norden führte über die Reservemannschaft des Deutschen Rekordmeisters. In Kiel wird Arp auf Leihbasis für ein Jahr das offensive Mittelfeld verstärken und seine Torgefahr hoffentlich ausspielen können.

Fiete Arp kehrt in den Norden zurück. (Bild: Holstein Kiel/Patrick Nawe)

Julian Korb

Für zwei Jahre hat Julian Korb bei den Kieler Störchen unterschrieben. Der rechte Verteidiger wechselte vom Ligarivalen Hannover 96 an die Förde, wo er den Abgang von Jannik Dehm kompensieren soll, der wiederum zu Korbs Ex-Klub ablösefrei wechselte.

Patrick Erras

Hohe Erwartungen lasten auch auf den Schultern den defensiven Mittelfeldspielers Erras, der vom neuen Ligakonkurrenten SV Werder Bremen für drei Jahre in Kiel unterschrieb. Hier könnte er der ehemaligen Position von Jonas Meffert für die nötige Stabilität in der Hintermannschaft der Störche sorgen. An Erfahrung mangelt es dem gebürtigen Amberger nicht: 23 Bundesligapartien und 61 Spiele in der 2. Liga zählt Erras auf seinem Konto.

Steven Skrzybski

Mit dem gebürtigen Hauptstädter trifft einer weiterer Neuzugang der Störche in Liga zwei auf seinen ehemaligen Arbeitgeber.

Skrzybski wechselte vom FC Schalke 04 in die Landeshauptstadt zwischen den Meeren, wo er einen Vertrag bis Juni 2024 unterschrieb. Mit dem offensiven Mittelfeldspieler verfügen die Kieler nun neben dem ehemaligen Defensivmann Dominik Schmidt über einen weiteren Spieler, der bereits in vier Einsätzen in der Champions League, Europas höchster Spielklasse, auflief.

Steven Skrzybski kam vom FC Schalke 04 an die Kieler Förde. (Bild: Holstein Kiel/Patrick Nawe)

Marcel Benger

Mit Benger verpflichteten die Störche einen weiteren Defensivspieler für mindestens drei Jahre. Der gebürtige Krefelder wechselte von Borussia Mönchengladbachs Reserve in den hohen Norden, wo er die Kieler Hintermannschaft verstärken möchte. In der Regionalliga West lief Benger in der Vorsaison in über 2.100 Spielminuten für die Fohlen auf und erzielte dabei zwei Tore, mit denen er seinen ehemaligen Arbeitgeber zu Tabellenplatz vier verhalf.