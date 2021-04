(Bild: simonapilolla/ iStock/ Getty Images Plus)







0

Am 23. April ist Weltbuchtag. Wir legen den Buchwürmern unter euch deshalb einige Lesetipps an die Hand.

Sexfrei

Es gibt ein stillschweigendes Einvernehmen in unserer Gesellschaft, wonach Sex grundlegender Bestandteil monogamer Partnerschaften ist. Wer länger keine Lust auf Sex hat, verheimlicht das deshalb oft, Sexabstinenz wird damit zum Tabu. Die erfahrene Sexual-Therapeutin Anica Plaßmann bricht erstmals mit dem Tabu „Unlust“. In ihrem Buch erklärt sie, welche Gründe es für sexuelle Abstinenz gibt und zeigt Auswege aus dem Teufelskreis aus Frustration und Demütigung. Und vor allem: Sie schärft unser Bewusstsein für eine eigenständige Gestaltung unseres Sexuallebens: Jedem soll es selbst überlassen sein, ob er oder sie will oder nicht.

Anica Plaßmann: Sexfrei. Weil es okay ist, keine Lust zu haben, Droemer Knaur, 16,99 Euro

Eine Frau und ihr Lebensweg

Der Roman handelt von einer Frau, die ihren Weg geht und nicht auf Karriere oder Ehe fixiert ist. Sie will ein selbstbestimmtes Leben führen. Sie ist bescheiden und wirkt in sich ruhend und mit ihren eigenen Lebensbestimmungen glücklich. Doch ist sie dies wirklich? Lisa schreibt einen Brief an ihre Eltern. Sie möchte sich erklären. Will sie sogar einen Abschied formulieren? Die neuen Schreibversuche werden ab und zu zwischen die Kapitel eingeschoben. Denn beim Schreiben kommen ihr die Erinnerungen. Sie wächst in einem kleinen Dorf an der Schlei auf, geht dort auf das Gymnasium. Ihr Lesegeschmack und ihre charmante Art lassen sie nach der Schule zu einer guten Buchhändlerin werden. Doch strebt sie keine Karriere an. Auch das Liebesleben ist eine reine und selten andauernde Begleiterscheinung. Sie reist lieber mit ihrer Freundin. Auch ihre spätere Arbeit im Vertrieb eines Hamburger Zeitungsverlags wird nicht ihr Lebensmittelpunkt. Denn kaum zuhause und bei ihrem Kater, der auf den Hundenamen Bello hört, vergisst die den Alltag und ist ganz bei sich. Irgendwann ist dann doch ein Mann an ihrer Seite, der Verheiratete. Lisa scheint mit ihrem Leben glücklich zu sein, bis ihr das Schicksal das Ruder aus der Hand nimmt. Der Reiz des charmanten Textes ist die Figur Lisa. Durch ihre Beharrlichkeit und ihre doch bescheidenen Lebenswünsche hat man sie sofort gern. Eine Frau, die alleine lebt, ohne jemals einsam zu sein. Prof. Dr. Rainer Moritz versteht es, seine Leidenschaften einfließen zu lassen: Literatur, Musik, Frankreich und allgemein das Reisen und gutes Essen. Ein rundum schönes Leseerlebnis. Rainer Moritz: Als wär das Leben so, Oktopus, 20 Euro, www.buchhandlung-friedrichsort.de, www.leseschatz.com

Lieblingsplätze im Norden

Jeder Ort ein Kapitel, jedes Ausflugsziel eine Geschichte: In der neuen Lieblingsplätze-Reihe des Gmeiner Verlags stellen Autor*innen die schönsten Orte in ihrer Heimat vor, mit denen sie selbst viele Erinnerungen verbinden und die sich auch neugierige Entdecker*innen nicht entgehen lassen sollten. Erlebt mit den Erzählungen von Claudia Pautz die Schönheit der Ostseeinsel Usedom, reist mit Constanze Wilken und Werner Siems von St. Peter-Ording bis zum Elbstrand oder erkundet mit Karen Lark die Sehenswürdigkeiten rund um Kiel. Wobei man die Beschreibung „Rund um Kiel“ etwas großflächiger auslegen muss, da sie Lieblingsplätze in ganz Schleswig-Holstein beschreibt. Jedes Örtchen beschreiben die Autor*innen mit viel Liebe zum Detail und verstricken diese Details zu kleinen Geschichten, sie sich beinahe lesen lassen wie ein Roman. Ein bisschen Roman, ein bisschen Tagebuch und ganz viel Persönliches. Reiseführer, die man ebenso gut abends im Bett lesen könnte, um die Vorfreude auf die Ausflüge und den Urlaub zu wecken. Claudia Pautz: Lieblingsplätze Usedom, Gmeiner Verlag, 17 Euro Constanze Wilken und Werner Siems: Lieblingsplätze von St. Peter-Ording bis zum Elbstrand, Gmeiner Verlag, 17 Euro Karen Lark: Lieblingsplätze rund um Kiel, Gmeiner Verlag, 17 Euro