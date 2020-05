Lily, Copping, Rebecca Klant, und Christian O Amoako (v. li.) sind Küstenhelden und engagieren sich für mehr Zusammenhalt sowie den kulturellen Austausch unter Kielern (Bild: yooweedoo)

Kolja de Cuveland, Neda Puskarica-Stojanovic und Lisa Brucia (v. Li.) produzieren Taschentücher aus ausrangierter Kleidung (Bild: yooweedoo)

Jedes kürt der Yooweedoo Ideenwettbewerb die aussichtsreichsten Ideen von Startups in ganz Deutschland. Diese Kieler Preisträger dürfen sich über Unterstützung freuen.

Die Welt verändern – das ist eines der Ziele von yooweedoo, dem Ideenwettbewerb. Junge Menschen für Projekte begeistern, die in Zukunft das nachhaltige Bewusstsein stärken und seine Entwicklung vorantreiben. yooweedoo unterstützt Zukunftsmacher *innen bei der Gründung von ökologisch und sozial nachhaltigen Projekten, Organisationen und Unternehmen. In diesem Jahr hat die Jury 28 Projekte und Startups zur Förderung erwartet. Diese sind einige der zukunftsträchtigsten Projekte, Ideen und Startups.

Küstenhelden vereinen Kieler*innen

Mit dem sozialen Projekt möchten Lily, Rebecca und Christian die Zukunftsperspektiven von Jugendlichen der sozial schwächeren Ostseite Kiels verbessern. Sie finden, dass es keine Rolle spielen sollte, auf welcher Seite der Förde man aufwächst. Das Programm beinhaltet wöchentliche Treffen im AWO Jugendtreff in Dietrichsdorf. In den Workshops lernen die Jugendlichen aktiv zu werden und gemeinsam Ideen zu erarbeiten. So können sie sich kreativ für ihren Familien oder ihre Nachbarschaft einsetzten und entwickeln ein eigenständiges Projekt, auf das sie stolz sein können. Begleitet wird das ganze von einem Rahmenprogramm mit Reflektionsübungen, Ausflügen in die umliegende Natur und einem digitalen “Austauschprogramm” mit einem ausländischen Jugendtreff.

Meer Manege – kein Kinderquatsch

Der MeerManege e.V. bietet einen offenen Raum und ein Netzwerk für Zirkuskünste in Kiel. Ziel ist es, die Begeisterung an Zirkus- und Bewegungskünsten bei den Menschen erwecken. Zirkus als Kunst- und Kulturform bietet unglaublich viele Möglichkeiten, sich in allen Bereichen weiter zu entwickeln. Ohne Leistungsdruck können das Körpergefühl, Kraft, Beweglichkeit und Koordination durch verschiedene Zirkustechniken geschult werden. Gleichzeitig entsteht ein Raum für "echte" statt virtueller Begegnungen, der direkten Austausch und soziales Miteinander ermöglicht. Die Meer Manege möchte ein vielseitiges Angebot an Kursen, Workshops und freien Trainingsmöglichkeiten von verschiedenen Zirkuskünsten für Menschen aller Generationen aufbauen.

änkerchief - Comeback des Stofftaschentuchs

Jeden Tag werden unzählige Papiertaschentücher weggeworfen, nachdem sie des Menschen Nase lediglich ein- oder zweimal berührt haben. Dabei gibt es bereits eine wiederverwendbare Alternative – das Stofftaschentuch! Es ist jedoch selten zu sehen, dass dieses tatsächlich seinen Weg in die Hände eines Naseschnäuzenden findet. Ziel von änkerchief ist es, das Stigma, mit dem Stofftaschentücher häufig behaftet sind, zu beseitigen und sich so dem Kampf gegen vermeidbaren Müll anzuschließen. Im Gegensatz zu den Stofftaschentüchern, die wir kennen und die eher an ein Tischdeckchen in Omas Wohnzimmer erinnern, werden diese Taschentücher mit viel Liebe und in Handarbeit in Kiel hergestellt. Dafür wird aussortierter Kleidung, anderen Second-Hand-Stoffen und Baumwollverschnitten aus der Textilindustrie durch frische Designs ein neues Leben geben.

