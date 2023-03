0

Endlich ist es nun soweit! Ostern steht vor der Tür und bringt nicht nur bunte Eier, sondern auch jede Menge Events mit nach Kiel und ganz Schleswig-Holstein. Hier sind einige Tipps, die wir für dich zusammengestellt haben.

Osterfeuer im Norden

Osterfeuer haben bereits eine lange Tradition. Mit ihnen wird der Winter vertrieben und der Frühling und die Sonne begrüßt. Heutzutage geht es beim Osterfeuer weniger um den religiösen Hintergrund als viel mehr um ein freundliches Beisammensein mit Freund*innen und Familie. In Strande oder Eckernförde haben sich die Osterfeuer bereits einen Namen gemacht. Am Gründonnerstag, den 6. April findet das Feuer auf der Wiese des Olympiazentrums Schilksee ab 18 Uhr statt. Auch private Osterfeuer werden angezündet. Hier sollte allerdings beachtet werden, dass der Holzhaufen kurz vorher umgeschichtet wird, denn er bietet Tieren eine gute Versteckmöglichkeit.

Ostern unter Dampf

​9. + 10. April, 10–18 Uhr • Museumsbahn Schönberger Strand

Am 9. und 10. April finden am Schönberger Strand wieder die Osterfahrten statt. Fahren Sie mit und machen Sie sich mit Ihren Kindern auf die spannende Ostereiersuche. Die Fahrten werden sowohl am Ostersonntag als auch Ostermontag zwischen 10 und 18 Uhr durchgeführt. Zwischendurch hält der Museumszug zum Ostereier suchen an. Unter www.vvm-museumsbahn.de können die genauen Fahrzeiten eingesehen und Tickets gebucht werden.