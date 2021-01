Sarah Krüger, Personalreferentin der Förde Sparkasse, referierte unter anderem zum Thema „Wie bewerbe ich mich richtig?" (Bild: Fabian Frühling)

Arbeitskreis-Leiter Matthias Wolf sieht das Berufsfindungsprojekt als wichtige Möglichkeit, die regionale Wirtschaft mit den Schulen zu vernetzen. (Bild: Timo Wilke)

Im Dezember wurden die Videos für das digitale Berufsfindungsprojekt gedreht. Unter anderem stand der Auszubildende Lennart Lenzmann vor der Kamera und sprach über die Ausbildung zum Automobilkaufmann. (Bild: Fabian Frühling)

Während des Berufsfindungsprojekts der Kieler Wirtschaftsjunioren lassen sich jedes Jahr Tausende Schüler*innen an den Regional- und Gemeinschaftsschulen von den beruflichen Möglichkeiten inspirieren. Aufgrund der Corona-Pandemie wird das Projekt 2021 ins Digitale verlegt.

Dem Mangel an Nachwuchskräften entgegenwirken und die regionale Wirtschaft stärken – der Arbeitskreis Schule/Wirtschaft der Kieler Wirtschaftsjunioren bietet verschiedene Formate, die Schülerinnen und Schüler bei der Berufsorientierung unterstützen.

„Normalerweise kommen wir mit mehreren Referent*innen in die Schulen, um den Schüler*innen der achten bis zehnten Klassen verschiedene Berufe vorzustellen“,

erklärt Matthias Wolf, Leiter des Arbeitskreises Schule/Wirtschaft der Wirtschaftsjunioren Kiel.

„Das ist Corona-bedingt im Moment nicht möglich. Weil wir es jedoch gerade in dieser schwierigen Zeit wichtig finden, die jungen Menschen bei ihrer Suche nach der richtigen Lehrstelle zu unterstützen, haben wir das Projekt kurzerhand digitalisiert.“

Im Dezember 2020 wurden Kurzvideos gedreht, in denen Vertreter*innen regionaler Unternehmen Lehrberufe vorstellen. Von Bankkaufmann/-frau über Erzieher*in bis hin zu Polizist*in – insgesamt entstanden Beiträge zu elf verschiedenen Berufsbildern, die Wissenswertes rund um Anforderungen, Ausbildungsinhalte und Aufstiegsmöglichkeiten vermitteln. Darüber hinaus erhalten die Schüler*innen einen authentischen Blick hinter die Kulissen der Betriebe, darunter die Förde Sparkasse, das Romantik Hotel Kieler Kaufmann oder die Diakonie Altholstein.

Froh über digitale Alternative

Besonders der regionale Bezug ist für Dietrich Meyer-Jessen, Lehrer an der Isarnwohl-Schule Gettorf, von Bedeutung. Schon seit über zehn Jahren beteiligt sich das Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil an dem Berufsfindungsprojekt. „Unsere Schüler*innen wünschen sich einen Ausbildungsplatz in der Nähe ihres Wohnortes. Dank der Wirtschaftsjunioren können sie mit Betrieben aus der Region in Kontakt kommen“, so Meyer-Jessen. „Wir sind froh, dass die Aktion 2021 nicht abgesagt, sondern eine digitale Alternative ausgearbeitet wurde.“ Zeigen möchte er die Filme im Unterricht oder als Hausaufgabe.

Über 1.000 Schüler*innen erreichen

Anfang Februar sollen die Videos interessierten Schulen in Kiel und Umgebung für einen begrenzten Zeitraum über die Plattform kiel.live der Kieler Wirtschaftsförderung zur Verfügung gestellt werden. Neben den Berufsporträts wird es auch einen allgemeinen Film zum Thema „Wie bewerbe ich mich richtig?“ geben. Das Besondere: Bei Rückfragen können die Schüler*innen im Nachgang zu allen Referent*innen telefonisch oder per E-Mail Kontakt aufnehmen.

„Wir werden wieder die Schulen ansprechen, mit denen wir bereits in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben. So können wir über 1.000 Schüler*innen erreichen“, sagt Matthias Wolf von den Wirtschaftsjunioren. „Wir freuen uns aber auch über neue Interessent*innen.“ Wer das Projekt bei sich in der Schule anbieten möchte, meldet sich bitte bei Matthias Wolf unter Tel.: 04351 472 365 oder per E-Mail an: schule-wirtschaft@wj-kiel.de.