Die Förde Sparkasse ermöglicht allen Kund*innen ab sofort das kontaktlose Zahlen via Apple Pay (Bild: Förde Sparkasse)

Ab iPhone 6s und Smart Watch der ersten Generation ist das Zahlen mit Apple Pay für Kund*innen der Förde Sparkasse möglich (Bild: Förde Sparkasse)

Ab sofort können Kund*innen der Förde Sparkasse auch ihre girocard für einfache, sichere und vertrauliche Zahlungen mit Apple Pay im Handel benutzen. Nur wenige Schritte sind dafür nötig.

Wenn ihr zu den 46 Millionen Inhaber*innen einer Sparkassen-Card gehört, könnt ihr eure Karten ab sofort in der Wallet App hinzugefügt und an über 756.000 kontaktlos-fähigen Kartenzahlungsterminals einsetzen. Dafür haltet ihr euer iPhone oder die Apple Watch einfach nah genug an das Kartenterminal. Während ihr bislang noch Bargeld oder EC-Karten aus dem Portemonnaie holen und eine PIN für das Zahlen im Handel bemühen musstet, gelingt euch dies nun völlig kontaktfrei.

„Wir freuen uns, unseren Kunden für Apple Pay jetzt auch die Sparkassen- Card anbieten zu können“, sagt Götz Bormann, Vorstandsvorsitzender der Förde Sparkasse. „Das ist die girocard der Sparkassen und die Karte, die unsere Kunden beim Einkaufen im Alltag am häufigsten nutzen.“ Die girocard ist das mit Abstand führende, bargeldlose Zahlverfahren in Deutschland. Kunden können mit ihrem iPhone und ihrer Apple Watch bei Discountern, in Geschäften, Apotheken, Taxis, Restaurants, Coffee-Shops, an Verkaufsautomaten und vielen weiteren Orten mit Apple Pay und der girocard bezahlen.

Die technischen Voraussetzungen

Apple Pay mit der Sparkassen-Card wird mit dem iPhone ab Version 6s und mit Apple Watch ab Series 1 unterstützt. Alles, was ihr benötigt, um eure Sparkassen-Card in der Wallet App zu hinterlegen, ist ein Zugang zum Online-Banking eurer Sparkasse und die aktuelle Version der Sparkassen-App. Dann habt ihr die Möglichkeit, euren Zugang einzurichten: Auf dem iPhone müsst ihr lediglich die Wallet App öffnen, auf „Karte hinzufügen“ tippen und dann die Anweisungen zum Hinzufügen der Sparkassen-Card befolgen. Nach dem Hinzufügen einer Sparkassen-Card könnt ihr Apple Pay sofort auf dem iPhone oder der Apple Watch nutzen. Ihr erhaltet dann weiterhin alle mit der Sparkassen-Card verbundenen Vorteile.

Das Einkaufen mit Apple Pay und der girocard in Apps oder im Web über den Safari Browser wird in 2021 ebenfalls möglich sein. Das manuelle Ausfüllen von Kontoformularen oder wiederholtes Eingeben der Versand- und Rechnungsdaten wird dazu nicht erforderlich sein. Sparkassen-Kunden können dann im nächsten Jahr unter anderem ihre Online-Einkäufe, Essens- oder Lebensmittel-Lieferungen, Parkscheine oder Nahverkehrs-Tickets mit Apple Pay und der Sparkassen-Card bezahlen.

Hier erhaltet ihr weitere Infos zum Kontaktlosen Bezahlen via Apple Pay der Förde Sparkasse.