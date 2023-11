0

Das Bahnunternehmen erixx Holstein setzt in Zukunft auf eine neue Generation von Zügen, die voll akkubetrieben und deutlich umweltschonender sind als die bisher genutzten Dieseltriebwagen. Und die Züge haben einige weitere Vorteile für Bahnreisende zwischen Kiel, Lübeck und Lüneburg.

Erixx Holstein stellt die Weichen für eine klimaneutrale Zukunft: Zum 1. Oktober hat das Unternehmen die ersten Akku-Züge auf der Strecke zwischen Kiel, Lübeck und Lüneburg in Betrieb genommen. Sie werden vom Land Schleswig-Holstein und dem Nahverkehrsverbund für Schleswig-Holstein (NAH.SH) zur Verfügung gestellt. Die Züge sind nicht nur technisch auf dem neuesten Stand, sondern auch gut für das Klima, denn sie fahren emissionsfrei und deutlich energiesparender als ihre Vorgänger. So tragen erixx Holstein, NAH.SH und die LNVG dazu bei, Schleswig-Holstein bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu machen. Darüber hinaus sind die neuen Züge leiser und spurtstärker, was zusätzlich für Fahrkomfort sorgt.

Rein elektrisch unterwegs

Zwar sind rund 40 Prozent der Bahnstrecken in Deutschland (noch) nicht elektrifiziert, doch genau dafür wurden die neuen Akku-Züge konstruiert: Auf Strecken ohne Oberleitung fahren sie im Batteriebetrieb – und können so die alten Dieselloks ablösen. Dies gelingt, indem die Batterien zum einen unter Oberleitungen und an Endhaltepunkten geladen werden. Außerdem wird auch die Bremsenergie gespeichert, was zusätzliche Kapazität bringt. Auf diese Weise erreichen die zweiteiligen Züge eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 160 Kilometern pro Stunde – und das besonders effizient und energiesparend.

Mehr moderner Komfort

Neben den Vorteilen für Klima und Zuverlässigkeit soll das Bahnfahren mit den Akku-Zügen zudem komfortabler werden. Die modernen, barrierefreien Waggons sind klimatisiert, 123 bequeme Sitzplätze bieten viel Beinfreiheit. In den Mehrzweckbereichen finden Kinderwagen, Fahrräder und Rollstühle ausreichend Raum. Smartphone und Laptop können über WLAN mit dem Internet verbunden und in USB-Steckdosen aufgeladen werden. Videoüberwachung sorgt für mehr Sicherheit, während ein Fahrgast-Informationssystem aktuelle Neuigkeiten ankündigt. Insgesamt wird die Fahrt für Bahnreisende zwischen Kiel, Lübeck und Lüneburg damit sehr viel angenehmer, während das Klima von der neuen, umweltschonenden Technologie profitiert.