Vom 29. bis 31. Oktober findet die lang ersehnte Info- und Verkaufsmesse „Bauen Wohnen Lifestyle“ des dänischen Messe-Experten CompassFairs in der Kieler Wunderino Arena statt.

Endlich ist sie da! Rund 140 Aussteller*innen aus der Region empfangen die Gäste bei der Compass Messe diesen Herbst mit Inspirationen, praktischen Planungstipps und Fachwissen zu Wohn- und Bautrends.

Seit mehr als 20 Jahren organisiert die dänische Firma die „Bauen Wohnen Lifestyle“ in Kiel und Flensburg und hat damit einen festen Programmpunkt für Hersteller*innen und Kunden*innen etabliert. Jedes Jahr kommen rund 16.000 Besucher*innen in die Wunderino Arena Kiel, um sich Anregungen zu holen und sich unterhalten zu lassen. Auch in Flensburg lockt die Messe jährlich etwa 26.000 Besucher*innen an: Vom 28. bis 30. Januar 2022 öffnet die Flens-Arena voraussichtlich ihre Tore für regionale Aussteller*innen aus Flensburg, Schleswig, Kappeln und Dänemark.

Ihr sucht Partner und Ideen, um euer Traumbad zu realisieren, den Garten in eine Oase zu verwandeln oder auf erneuerbare Energien umzustellen? Dann seid ihr auf der Messe in der ehemaligen Sparkassen-Arena genau richtig. Sichert euch schon jetzt eine Freikarte unter www.bauenwohnenlifestyle.de. Regulär zahlt ihr zehn Euro für den Eintritt.