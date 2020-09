Solidarität und soziales Engagement trotz(en) Corona 

Judith und Jesko, Freiwillige bei SchülerHelfenLeben (Bild: SHL)

Den Sozialen Tag kennen wir alle. Für Schüler:innen bietet er die Chance, einen Tag lang einen Blick in die Berufswelt zu erlangen, gleichzeitig einen schulfreien Tag zu haben und dabei mit dem erarbeiteten Geld etwas Gutes zu tun. Das Projekt, das seit 1998 in Schleswig-Holstein existiert und einmal im Jahr stattfindet, wird von der jugendlich geführten Hilfsorganisation “Schüler Helfen Leben” (SHL) betrieben. Innerhalb der letzten 20 Jahre sind so knapp 30 Millionen Euro zusammengekommen, die in Jugend- und Bildungsprojekte in Südosteuropa, Jordanien und Deutschland investiert werden konnten. Die Spenden dienen der Unterstützung von Geflüchteten, der Antidiskriminierung und dem Jugendengagement. Die Corona-Pandemie hat den Sozialen Tag im Juni leider zunichte gemacht, womit auch die Spenden, die sich jährlich auf circa 1,1 Millionen Euro belaufen, ausfielen. Das Team von SHL will sich davon aber nicht unterkriegen lassen. Deshalb will es am 1. Oktober einen neuen Versuch für den Sozialen Tag starten.

Aktiv werden für SchülerHelfenLeben

Zusätzlich läuft die Spendenkampagne #GemeinsamSolidarisch, die bereits auf unterschiedlichste Weise Unterstützung erfahren hat. So setzen sich Spendenstreams von den Gamern HandofBlood und Dirty Doerk, Bands wie Helem Nejse oder der Sänger Jonas Monar bereits für die Kampagne ein. Die Einnahmen richten sich an die von der Corona-Pandemie besonders schwer betroffenen Straßenkinder und Geflüchteten in Serbien, Jordanien und Albanien.

Judith Borowski und Jesko Muschke wollen die Projekte unbedingt möglich machen. Sie sind zwei der bald sechs neuen Freiwilligen, die für SHL in Neumünster arbeiten. Mit dem Statement “Wir sind ein tolles Team - gemeinsam werden wir unseren Beitrag leisten!” macht Jesko klar, wie viel Motivation trotz der aktuell schwierigen Lage hinter dem Projekt steht. Die Aufgaben der Freiwilligen sind dabei vielseitig. Sie werden mit der Organisation von Workshops, dem Managen der Social-Media-Kanäle und der Aufklärung über die Arbeit von SHL betraut. Nachwuchs wird dabei stets gesucht.

“Das wird ein aufregendes Jahr, gemeinsam als Team werden wir aber auch diese Herausforderung meistern!”

sagt Judith. SchülerHelfenLeben sieht 2020 also als besondere Chance für soziales Engagement und Solidarität. Wenn ihr die Projekte unterstützen möchtet oder weitere Infos braucht könnt ihr auch selbst nachschauen, unter: www.schueler-helfen-leben.de.