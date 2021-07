„Endlich Sommer“, findet auch Bent Hougaard und das Kunsthaus Kappeln zeigt die erfrischenden Werke (Bild: Kunsthaus Kappeln)

Wir haben uns umgehört und drei tolle und sehenswerte Ausstellungen für euch entdeckt, die auf jeden Fall einen Besuch wert sind!

Wir – schrevenborner-eigenART

Die Künstlergruppe „schrevenborner-eigenART“ lädt zu einer inspirierenden Kunstausstellung ins Freya-Frahm-Haus, in der Arbeiten von zehn Künstler*innen zu sehen sind. Damit feiert die „schrevenborner-eigenART“ zugleich ihr fünfjähriges Jubiläum als Gruppe. In den abwechslungsreichen Bildern von Inge Köser, Gudrun Lahrsen, Inger Lütjohann, Kai Piepgras, Elisabeth Schwarz und Ellen Weisbrod sind Eindrücke und Stimmungen mit viel Phantasie und Inspiration eingefangen. Man spürt förmlich die Neugierde, mit der die vielfältigen Motive entstanden sind und in unterschiedlichen Techniken, Malweisen, Farben und Formen realisiert wurden: maritime Bilder, Landschaftsmalerei, besondere Details, Malerei mit unverwechselbarem Ausdruck sowohl mit realen als auch mit surrealen Motiven. Die Keramik-Künstlerinnen Gertrud Buller-Schunck und Ingrid Claussen zeigen Skulpturen, Figuren und Gefäße mit eindrucksvollen Formen, Flächen und Linien in vielfältigen Motiven. Glasuren geben den Objekten einen besonderen Ausdruck. Der Fotokünstler Arno Draschba wiederum präsentiert intuitiv bearbeitete Fotografie. Durch intensives Farbspiel wird die Relativität der Realität sichtbar. Außerdem ist der Künstler Mathias Lagler mit experimenteller Kunst und Mischtechniken vertreten. Der Titel der Ausstellung „WIR“ zeigt gleichzeitig die Unterschiedlichkeit und die Gemeinsamkeit der Gruppe.

Während der Ausstellung im Freya-Frahm-Haus sind jeweils zwei Mitglieder der Gruppe vor Ort anwesend und stehen für Gespräche sehr gern zur Verfügung. Es gelten vor Ort selbstverständlich die aktuellen Corona-Regeln. Von Mai bis Ende September stellt die „schrevenborner-eigenART“ übrigens auch in wöchentlichem Wechsel im Kunst-Kiosk an der Strandpromenade in Heikendorf aus.

Freya-Frahm-Haus Strandstr. 15, Laboe täglich von 13-18 Uhr

Endlich Sommer – Bent Hougaard

„Der Drang verließ meinen Pinsel“, hat der dänische Künstler Bent Hougaard in der Coronazeit verlauten lassen. „Aber ich konnte die Farben nicht länger liegen lassen und machte mich daran, eine Paraphrase eines Picasso-Gemäldes zu malen.“ Hougaard gab diesem Bild den passenden Titel „Wartezeit“. Das Warten hat ein Ende, denn wir freuen uns auf einen wundervollen Sommer, den Hougaard auch in seinen Gemälden und Plastiken einfängt. Seit Juni läuft „Endlich Sommer“ und verspricht euch bis zum 5. September ein wahres Schauspiel an Farben und guter Laune.

Kunsthaus Kappeln Poststraße 5, Kappeln Do-So von 11-17 Uhr

Honey rules the world – Thomas Judisch & Kyoko Takemura

Wir glauben fest an die Dinge, die wir kennen und sehen. Damit fühlen wir uns wohl. Aber dadurch fehlen andere Perspektiven. Die beiden Künstler*innen Thomas Judisch und Kyoko Takemura zeigen ab 9. Juli im Gallery Cube+ mit ihrer philosophischen Wahrnehmung eine neue Welt. Sie arbeiten mit Alltagsgegenständen, wobei sie beide unterschiedliche Blickwinkel dazu einnehmen. Judisch arbeitet mit optischen Illusionen, Takemura dagegen auf eine philosophische Art der visuellen Geschichtenerzählung zwischen Narration und Dokumentation.

Gallery Cube+ Knooper Weg 104, Kiel Do-So 13-19 Uhr