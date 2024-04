0

Nach dem großen Erfolg im Vorjahr ist das Spitzenkochevent zurück: Vom 26. bis zum 28. April geht es auf der Herzog-Friedrich-Brücke heiß her. Auch in diesem Jahr kommen prominente Namen in den Kieler Sophienhof!

Was haben das Ronald McDonald Haus Kiel, Kieler Spitzengastronomie, der NDR Schleswig-Holstein, die schwimmende Strandbar „SANDHAFEN“, der Getränkefachgroßhändler „Jörgen Petersen & Sohn“, Mercedes Benz Süverkrüp und viele mehr gemeinsam? Richtig! Alle verbindet die Idee, sich für den guten Zweck zu engagieren.

300 Gerichte für den guten Zweck

Das Spitzenkochevent im Sophienhof ist nach dem großen Erfolg aus dem Vorjahr wieder da. Ausgewählte Köche aus Kiel und der Förderegion zaubern vom 26. bis 28. April in prominenter Begleitung für alle Besucher*innen einmalige Geschmackserlebnisse. Circa 300 Gerichte werden täglich gegen eine Spende von je 5 Euro zu Gunsten des Ronald McDonald Haus Kiel verkauft.

Für die passenden Getränke sorgen der SANDHAFEN mit ihrem Event-Bike und der Getränkefachgroßhändler „Jörgen Petersen & Sohn“. Moderiert wird das Event von Moderator*innen des NDR Schleswig-Holstein. Alle Einnahmen werden dem Ronald McDonald Haus Kiel gespendet. Im vergangenen Jahr konnte ein Scheck in Höhe von 10.692,91 Euro überreicht werden.

Center Manager Karsten Bärschneider: „Wir freuen uns sehr, dass wir das Ronald McDonald Haus erneut mit der Aktion unterstützen können. Unser Ziel ist es, ihm die Aufmerksamkeit zu ermöglichen, die es verdient. Wir sind beeindruckt und dankbar für die Bereitschaft vieler Kieler*innen, sich an der Aktion zu beteiligen. Ohne deren Hilfe wäre das alles so nicht machbar.“

Ronald McDonald Haus Kiel

Im Jahr 1990 wurde in Kiel das deutschlandweit erste Ronald McDonald Haus eröffnet. Eine wunderschöne Villa aus rotem Backstein bietet so Familien mit schwer kranken Kindern in elf Apartments ein

Zuhause auf Zeit. Die hohen Räume sind ein wirkungsvoller Kontrast zu der sterilen Atmosphäre einer Klinik, die moderne Küche bietet Möglichkeiten zum gemeinsamen Kochen und zum Austausch mit anderen Familien. Kinder und ihre Geschwister können im Garten spielen oder durch das Haus toben, wenn sie nicht zur Behandlung in der Klinik sein müssen.

Prominente Unterstützung durch Bettina Tietjen und Angelika Volquartz

Ermöglicht wird dies menschlich durch 25 ehrenamtliche und drei hauptamtliche Mitarbeiter*innen,

finanziell fast ausschließlich durch Spendengelder. Mit Angelika Volquartz, Präsidentin des Freundeskreises, und Bettina Tietjen, Schirmherrin, hat das Haus engagierte Fürsprecherinnen an seiner Seite. „Mit großer Freude und Dankbarkeit blicken wir dem Spitzenkochevent entgegen, das durch den Sophienhof und viele engagierte Beteiligte möglich gemacht wird. 2023 hat gezeigt, dass wir gemeinsam Großes bewirken und wir freuen uns sehr, zum zweiten Mal in Folge Teil dieses einzigartigen Erlebnisses sein zu dürfen“, sagt Tanja Schürmann, Leitung. „Der Erlös wird Familien von schwer kranken Kindern auch zukünftig ein warmes Zuhause auf Zeit ganz in der Nähe ihrer Patientenkinder ermöglichen. In ihrem Namen bedanken wir uns bei allen Spenderinnen und Spendern.“

Alle Informationen zum Event gibt es auf der Website des Sophienhofs in Kiel, auf Facebook und Instagram!