Am Sonntag, den 8. März wird es sportlich in Kiel. Zeitgleich werde die Spiele der Handballer des THW und der Kicker von Holstein Kiel angepfiffen.

Die Zebras haben mit den Rhein-Neckar-Löwen noch eine Rechnung offen. Nach sechs Siegen in Folge hatte es den THW am 7. November 2019 bei den Löwen erwischt. Das Spiel ging vor 13.200 Fans in der SAP Arena denkbar knapp mit 25:26 verloren. Trotz zwischenzeitlicher Führung von 13:6, in der die Zebras alle Trümpfe in der eigenen Hand hatten, gaben die Kieler diese wieder aus der Hand und verloren den Faden. Bitter war der Abend vor allem, da sich THW-Youngster Gisli Thorgeir Kristjansson eine schwere Schulterverletzung zuzog. Am Sonntag (13.30 Uhr) gilt es die Niederlage vor heimischem Publikum wieder gut zu machen. Der THW Kiel führt die Handball-Bundesliga weiter an und hat die Meisterschaft somit fest im Blick.

Der Bezahlsender Sky überträgt das Spiel am Sonntag exklusiv. Im Stream ist das Match bei Sky Go zu sehen.

Nach der Niederlage bei Hannover 96 (1:3) am vergangenen Montag wollen auch die Störche von Holstein Kiel vor heimischem Publikum erneut Punkten. Die Kieler stehen aktuell auf dem 8. Tabellenplatz und empfangen am Sonntag (13.30 Uhr) die SpVgg Greuther Fürth (5). Nun gilt es das Polster von 9 Punkten bis zum Relegationsplatz weiter auszubauen und im Holstein-Stadion zu punkten. Einfacher werden die kommenden Spieler eher nicht:

Am 14. März geht es für die Störche zu Jahn Regensburg (9 Platz), bevor sie am 31. März den Aufstiegsaspiranten VFB Stuttgart (2. Platz) empfangen.

Für das Heimspiel gegen Fürth sind an der Tageskasse noch Karten erhältlich sowie an allen bekannten VVK-Stellen.