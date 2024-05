(Bild: fm Regional)

Kiel zeigt Haltung und Kreativität, wenn es um Gleichstellung und Toleranz geht. Vom 21. bis zum 30. Mai verwandelt sich der Asmus-Bremer-Platz in ein interaktives Forum der Auseinandersetzung und des Austauschs.

Gleichstellung und Toleranz im Fokus der Pop-up-Ausstellung "ToleranzRäume". Anlässlich des 75. Geburtstags des Grundgesetzes und mit Unterstützung des Deutschen Bundestages präsentiert die Landeshauptstadt Kiel die Pop-up-Ausstellung "ToleranzRäume". Das Event nimmt Demokratie, kulturelle Vielfalt und die Mitgestaltung gesellschaftlicher Räume unter die Lupe.

Digitale Pinnwand: Ihre Meinung zählt!

Das Referat für Gleichstellung der Landeshauptstadt Kiel lädt die Stadtgesellschaft ein, sich aktiv an der Gestaltung der Ausstellung zu beteiligen. Mit einer innovativen, digitalen Pinnwand sollen direkt Impulse und Ideen zur Förderung der Geschlechtergerechtigkeit eingefangen werden. Teilnehmer*innen können ihre Beiträge via QR-Code direkt vor Ort oder über die Online-Plattform "Flinga" teilen und somit die Frage erörtern: "Was braucht es in Kiel, um echte Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern zu erreichen?"

Frauengeschichte hautnah: Exklusiver Stadtrundgang

Ein besonderes Highlight stellt der Stadtrundgang am Freitag, den 24. Mai, dar. Unter dem Motto "Auf den Spuren der Frauen" bietet das Referat für Gleichstellung ab 17 Uhr die Möglichkeit, die bedeutende Rolle der Frauen in der Kieler Stadtgeschichte zu erkunden und zu würdigen. "Die Geschichten von Männern dominieren unsere Erinnerungskultur, es wird Zeit, dass wir unseren Blickwinkel erweitern", betont Gleichstellungsbeauftragte Helga Rausch.

Die Teilnahme am Stadtrundgang ist kostenfrei, eine Anmeldung allerdings obligatorisch. Melden Sie sich an und erhalten Sie den Startpunkt mit Ihrer Bestätigung.

Ihr Engagement ist gefragt

Sind auch Sie daran interessiert, die Zukunft Kiels im Sinne der Gleichstellung mitzugestalten? Dann beteiligen Sie sich an der digitalen Pinnwand und melden Sie sich für den Stadtrundgang an. Für Rückfragen oder Anmeldungen, senden Sie bitte eine E-Mail an gleichstellung@kiel.de oder rufen Sie an unter 0431 901-2056. Auch Vertreter*innen der Presse sind herzlich willkommen, über diese besonderen Aktionen zu berichten.