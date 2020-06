Vorstandsvorsitzender Erk Westermann-Lammers und Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (v. li) unterstützen mit dem Spendenfond Kids in die Clubs Nachwuchssportler wie Gizem Kali. (Bild: S. Schulten)

Gizem Kali ist der Stadt und dem Verband dankbar für die Unterstützung aus dem Spendenfond. (Bild: S. Schulten)

(Bild: S. Schulten)

Monatliche Beiträge, Sportbekleidung und Ausrüstung – Vereinssport ist eine finanzielle Belastung, die nicht jedes Elternpaar aufbringen kann. Das Projekt „Kids in die Clubs“ unterstützt Kinder von ökonomisch schwächeren Familien zu einem Platz im Team.

Wohl jeder Elternteil ist stolz, wenn der sich der talentierte Nachwuchs im sportlichen Wettstreit gegen die gleichhaltrige Konkurrenz durchsetzt. Dabei spielt Sieg oder Niederlage nur eine sekundäre Rolle. Viel wichtiger ist, alle Kinder die gleichen Chancen haben, auf dem Sportfeld zu stehen. Die Kosten, die beim Vereinssport des Nachwuchses entstehen, sind jedoch nicht unerheblich und können von einigen Familien nicht getragen werden.

Seit 2009 ermöglicht die Landeshauptstadt und der Sportverband Kiel in ihrem gemeinsamen Projekt „Kids in die Clubs“ Kindern und Jugendlichen aus finanzschwachen Familien die Teilnahme am Vereinssport.

Gizem Kali ist 13 Jahre alt und spielt Fußball in der D-Jugend des TuS Holtenau sowie in der Landesliga B der Mädchen beim TuS Felde. Sie ist eine Nachwuchsfussballerin mit vielen Talenten: Während sie ihr Team in Holtenau auf dem Feld unterstützt, steht sie in Felde als Torhüterin auf dem Platz. Darüber hinaus ist sie Teil der U-14 Landesauswahl und zählt somit zu den besten Fußballerinnen Schleswig-Holsteins. Gizem muss mehrmals in der Woche zu verschiedenen Trainingsplätzen gefahren werden und an den Wochenende stehen teilweise weite Fahrten zu den Punktspielen an. Neben Fahrtkosten sind der Verschleiß der Fußballschuhe und Torwarthandschuhe eine finanzielle Belastung für Gizems Eltern.

(Bild: S. Schulten)

„Das ist ein tolles Beispiel dafür, wie dieses vorbildliche Projekt ganz konkret hilft und jungen Talenten ermöglicht, im wahrsten Sinne des Wortes am Ball zu bleiben“, sagt Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, der sich über die Spendenbereitschaft während der vergangenen Kieler Woche freut. Die Gäste des Segel- und Sommerfestivals feierten wohl nicht nur gern, sondern zeigten Jahr für Jahr großes Engagement und Herz, erläuterte Kämpfer.

Insgesamt wurden den Vereinen 45.680 Euro ausgezahlt. Der übvebrwiegende Teil des Betrages ist Ergebnis der Charity-Armbänder-Aktion „Sport für Kids“ während der 125. Kieler Woche. Diese wurde erstmals von der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) unterstützt – ein Rekordergebnis.

„Sport für Kids ist einfach eine tolle Aktion“, sagt Erk Westermann-Lammers, Vorsitzender des Vorstands der IB.SH. „Wir zahlen damit nachhaltig auf die Zukunft unserer Jugend ein – Gizem Kali ist ein beeindruckendes Beispiel. Damit auch in den kommenden Jahren talentierte Spieler*innen wie Gizem den Sport ausüben können, den sie lieben, sind sie auf eure Spenden angewiesen.

Die Spendenaktion zur Kieler Wochen fällt coronabedingt aus.

Spendenkonto:

Zahlungsempfänger: Sportverband Kiel e.V

IBAN: DE88 2109 0007 0057 7163 07

BIC: GENODEF 1 KIL

Verwendungszweck: Kids in die Clubs