Der Schrevenpark ist gerade zu Vatertag ein beliebter Treffpunkt von Gruppen, die mit Musik, Bier und Grillwurst feiern. Das Ordnungsamt will verstärkte Kontrollen an dem Hot Spot durchführen.

Die Stadtverwaltung appelliert an das Verantwortungsbewusstsein aller Kieler*innen, auf manche Gewohnheiten zu verzichten. Denn im Park besteht die Möglichkeit, dass die unverändert geltenden Kontakt- und Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. Das gilt für sämtliche Flächen in Kiel, auf denen große Menschenansammlungen möglich sind.



Das Grünflächenamt weist zudem darauf hin, dass in diesem Jahr aufgrund der strengen Hygieneregeln im Schrevenpark verstärkte Kontrollen durch den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) durchgeführt werden.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel