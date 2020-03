0

Das Städtische Krankenhaus Kiel sucht im Rahmen der Corona-Krise für diverse Tätigkeiten freiwillige Helfer. Unterstütze das starkes und motivierte Team!

Dabei ist es egal, ob ihr bereits eine passende abgeschlossene Ausbildung habt oder ihr Studentierende seid und helfen wollt – jeder ist herzlich willkommen im Städtischen. Bereits Nach dem ersten Aufruf haben sich viele Interessierte gemeldet, von denen einige ihre Arbeit schon aufgenommen haben. Vielen Dank für euer Engagement!

Das Bewerbungsverfahren ist einfach: Auf der Webseite unter dem Menüpunkt Corona eine entsprechende Onlineregistrierung eingerichtet. Hier können sich Interessierte als freiwillige Helfer direkt bewerben. Zusätzlich Fragen beantworten euch die künftigen Kollegen unter helfen@krankenhaus-kiel.de.

Wichtig sind fürs erste nur die Informationen zu euren Arbeitszeiten – also wann ihr arbeiten könntet, ob ihr die wichtigsten Voraussetzungen für eine Tätigkeit im Städtischen erfüllt und eure Qualifikationen. Eure Bewerbungen werden so schnell es geht bearbeitet und beantwortet. Dies kann, je nachdem wie sich die Lage mit COVID 19-Infektionen in Kiel und damit am Städtischen entwickelt, entsprechend Zeit in Anspruch nehmen.

Weitere Infos unter www.krankenhaus-kiel.de.