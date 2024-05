Geschafft! Holstein Kiel steigt nach dem 1:1-Unentschieden im eigenen Stadion in die 1. Fußball Bundesliga auf. (Bild: Thomas Engel)

Wie viele der Fans im Stadion, waren auch diese beiden Herren nach dem sehr emotional. (Bild: Thomas Engel)

(Bild: Thomas Engel)

(Bild: Thomas Engel)

(Bild: Thomas Engel)

(Bild: Thomas Engel)

(Bild: Thomas Engel)

(Bild: Thomas Engel)

(Bild: Thomas Engel)

(Bild: Thomas Engel)

0

Es ist vollbracht! Die Störche von Holstein Kiel steigen erstmals in die Bundesliga auf – ein Tag für die Ewigkeit in der Fördestadt. Vom Fan-Treffen in der Forstbaumschule bis zum Abriss des Stadioninventars: Das ist die Chronologie des historischen Aufstiegs.

Du fühlst sie noch, die Gänsehaut, die dich beim Gedanken an den 11. Mai 2024 überkommt. Ein Tag, der in die Annalen Kiels als der Moment eingehen wird, in dem das Unmögliche möglich wurde. Holstein Kiel hat es tatsächlich geschafft: Der Aufstieg in die 1. Bundesliga ist perfekt, eine Sensation, ein Fußballmärchen, das hier an der Förde Realität geworden ist.

Ein Meer in Blau-Weiß-Rot

Schon Stunden vor dem entscheidenden Spiel gegen Fortuna Düsseldorf begann das Spektakel. Tausende Fans, ausgestattet mit Fahnen, Schals und bemalten Gesichtern, strömten in die Forstbaumschule. Sie bildeten ein blau-weiß-rotes Farbenmeer, das seinesgleichen sucht und ein beeindruckendes Statement für den Zusammenhalt und die Leidenschaft dieser Stadt setzte. Der Marsch zum Stadion war mehr als nur ein Spaziergang – es war ein Triumphzug der Loyalität und Vorfreude.

Unter Profis und Fans

Mit Marco Komenda und Timo Becker mischten sich zwei Profis unter die Fans, sichtbar gerührt von dieser Welle der Unterstützung. Beide Spieler war der Einsatz im Spiel aus Verletzungsgründen leider nicht möglich. Sie verkörperten die Verbindung von Team und Tribüne, die Holstein Kiel auszeichnet.

Früher Jubel und feuchtfröhliche Ekstase

Dann wurde das Spiel schließlich angepfiffen. Als Benedikt Pichler den Ball mit dem Kopf im Netz versenkte, brach das Stadion zum ersten Mal in euphorische Ekstase aus. Es regnete Bier, als wäre der Himmel selbst in Feierlaune. Das Spielgeschehen blieb rasant, auch wenn nach der Halbzeitpause die klaren Chancen zunächst ausblieben. Erst die Distanzschüsse von Iyoha und Machino brachten wieder Nervenkitzel, ehe der Elfmeter, verwandelt von Tzolis, den kurzzeitigen Ausgleich bedeutete.

Ein Stück Stadion für die Ewigkeit

Die Nachspielzeit vermochte unsere Krieger nicht mehr zu erschüttern. Was folgte, war eine Flut von Emotionen, als die Fans den Rasen eroberten. Die grenzenlose Freude drückte sich in Tränen, Lachen und spontanen Souvenirjagden aus. Tornetze wurden zerschnitten, Torpfosten demontiert – viele wollten ein Stück von diesem historischen Tag.

Ausgelassene Feierlichkeiten

Stadionsprecher York Lange gab sein Bestes, um die feiernde Menge zu beruhigen, doch der Versuch verpuffte in der kollektiven Euphorie. Diesen Tag wird Kiel so schnell nicht vergessen, denn er hat bewiesen: Träume können wahr werden. Holstein Kiel ist in der Bundesliga, und die ganze Stadt feiert mit.