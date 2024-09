Konzert-Highlight in Kiel: STING spielt im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals 2025 auf dem Nordmarksportfeld. (Bild: Carter B. Smith)

Sting in Kiel – ein musikalisches Highlight, das man nicht verpassen sollte! Am 14. Juni 2025 wird der britische Superstar im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF) auf dem Nordmarksportfeld Open Air auftreten.

Eine Ikone der 80er Jahre

Einer der wenigen heute noch aktiven Superstars der 80er Jahre, Gordon Sumner, besser bekannt als Sting, wird Kiel mit seiner einzigartigen Musik begeistern. Der britische Musiker kann auf eine beeindruckende, 40-jährige Konzertkarriere zurückblicken.

Sting in Kiel bietet die Gelegenheit, Hits wie „Every Breath You Take“, „Message in a Bottle“ und „Roxanne“ live zu erleben. Diese Songs seiner 1977 gegründeten Band The Police gehören zu den absoluten Klassikern der Musikgeschichte. Auch als Solokünstler setzte er seinen Erfolgskurs fort und begeisterte mit zeitlosen Hits wie „Englishman in New York“ und „Fields of Gold“.

Eine musikalische Reise durch Genres

Die charakteristische Mischung aus Rock, Jazz, Reggae und Weltmusik macht Sting zu einer der einflussreichsten Stimmen der modernen Musik. Dieser außergewöhnliche Sound hat ihm 17 Grammys, 2 Brit Awards, einen Golden Globe und vier Oscar-Nominierungen eingebracht.

Neben seiner musikalischen Karriere ist Sting auch als Schauspieler aktiv und setzt sich intensiv für humanitäre Projekte und den Umweltschutz ein. Ein echtes Multitalent, das weit über die Bühnen der Welt hinaus wirkt.

Wann sind Tickets buchbar?

In Kiel wird Sting von dem virtuosen Gitarristen Dominic Miller und dem dynamischen Schlagzeuger Chris Maas begleitet. Zusammen präsentieren sie die größten Hits aus Stings umfangreicher Diskografie und versprechen ein unvergessliches Konzerterlebnis.

Der SHMF-Vorverkauf für Sting in Kiel startet am Freitag, 27. September, um 10 Uhr über www.shmf.de oder die Tickethotline 0431 23 70 70. Sitzplätze auf der Tribüne sind ausschließlich über das SHMF erhältlich. Der PreSale beginnt bereits am Mittwoch, 25. September, ab 10 Uhr auf www.magentamusik.de/prio-tickets sowie auf https://plus.rtl.de/prio-tickets und am Donnerstag, 26. September, um 10 Uhr auf www.ticketmaster.de/presale.

Konzertdetails Sting 3.0

Sa, 14. Juni 2025 | 20 Uhr | Kiel, Nordmarksportfeld Open Air

Sting – Gesang, Bass

Dominic Miller – Gitarre

Chris Maas – Schlagzeug

€ 76,- (Stehplätze)

€ 150,- (Sitzplätze auf der Tribüne)

Bereitet euch auf einen Abend voller musikalischer Magie vor – Sting in Kiel wird garantiert ein Highlight des Jahres 2025!