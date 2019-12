(Bild: SDI Productions / E+ / Getty Images Plus)

2

Heute ist Tag des Ehrenamtes. Der 5. Dezember ist für all diejenigen, die helfen, die Gutes tun, die

1. nettekieler Ehrenamtsbüro

Aufgabe des nettekieler Ehrenamtsbüros ist es, ehrenamtliches Engagement in seiner Vielfalt zu stärken und seine Bedeutung für die Gesellschaft und für jeden Einzelnen, in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Sie beraten und vermitteln ehrenamtlich Interessierte in alle gesellschaftlichen Bereiche, generationsübergreifend und kostenfrei.

Dabei kooperiert das Team mit Vereinen, Initiativen, Kirchengemeinden und anderen Einrichtungen, die dem Gemeinwohl verpflichtet sind und ehrenamtliche, freiwillige Mitarbeiter suchen. Sie planen und unterstützen Projekte zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, organisieren Veranstaltungen rund um das Thema Ehrenamt und initiieren und unterstützen lokale und regionale Vernetzungen zur Förderung des freiwilligen Engagements.

Infos gibt es unter www.nette-kieler.de oder persönlich unter Tel.: (0431) 901 55 02 und ehrenamtsbuero@nette-kieler.de.

2. Hospiz Kieler Förde

In ganz Deutschland ist die Hospizarbeit entscheidend durch ehrenamtliche Mitarbeit geprägt. Sie hat wesentlich dazu beigetragen, dass heute Hospize bestehen. So ist auch das ehrenamtliche Engagement für das Hospiz Kieler Förde eine unersetzliche tragende Säule. Auch die Unterstützung in der Bevölkerung für die Hospizarbeit hängt untrennbar mit den Leistungen der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer zusammen. Es gibt sehr viele unterschiedliche Aufgabenbereiche für Ehrenamtliche im Hospiz Kieler Förde, die ihr unter www.hospiz-kiel.de einsehen könnt. Alternativ schreibt ihr an info@hospiz-kiel.de.

3. Ehrenamtportal

Eine Informationsquelle für alle Ehrenamt-Interessierten ist das Internetportal www.engagiert-in-sh.de. Vereine, Institutionen, Organisationen und Gruppen, die sich ehrenamtliche Unterstützung wünschen, können sich hier in eine Datenbank eintragen. Menschen, die sich engagieren wollen, können über eine regionale Suche Angebote in ihrer Umgebung abfragen.

Darüber hinaus bietet das Portal:

aktuelle Informationen und Nachrichten zum Thema Bürgerengagement

konkrete Hilfen für die Praxis

beispielgebende Projekte aus Schleswig-Holstein

Veranstaltungen

Fort- und Weiterbildungsangebote

Informationen über Ehrungen und Preise

Links, Dokumente zum Herunterladen und Kontaktadressen von Experten

Worauf wartet ihr noch?