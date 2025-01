Ein letztes Mal ermitteln Axel Milberg und Almila Bagriacik gemeinsam in Kieler Tatort „Borowski und das Haupt der Medusa". (Bild: NDR)

Robert Frost (August Diehl) macht eine schockierende Entdeckung in Kiels Innenstadt. (Bild: NDR)

0

Komm mit auf eine letzte Ermittlungstour mit Axel Milberg alias Klaus Borowski, bevor er sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Der NDR lädt zur exklusiven Preview ins Kieler Schauspielhaus ein – und du kannst live dabei sein!

Anzeige

Ein maritimes Kapitel schließt sich

Am Donnerstag, den 6. März lädt der NDR zu einer ganz besonderen Preview des letzten „Tatort: Borowski und das Haupt der Medusa“ ein – und das in Anwesenheit von niemand Geringerem als Axel Milberg selbst. Seit 2003 hat der gebürtige Kieler mit seiner einzigartigen Darstellung des Kommissars Borowski die Herzen der Zuschauer*innen erobert. Nun heißt es, Abschied nehmen von einem Ermittler, der uns über zwei Jahrzehnte hinweg mit seiner Verwandlungskunst gefesselt hat.

Ein Rückblick auf Borowskis Erbe

Axel Milberg, dessen Karriere als Borowski bereits 2003 begann, hat es geschafft, der norddeutschen Seele ein Gesicht zu geben. Sein Borowski war mehr als nur ein Ermittler – er war eine Figur voller Tiefe und Überraschungen. Von einem grimmigen Einzelgänger entwickelte er sich zu einem empathischen Begleiter, dessen persönliche Geschichten die Zuschauer*innen stets berührten. „Es gab im ‚Tatort‘ nie Routine, nichts wiederholte sich, jeder Kieler ‚Tatort‘ war anders“, beschreibt Milberg seine Erfahrungen.

Der letzte Fall: Ein düsteres Geheimnis

In Borowskis letztem Fall wird der Ermittler auf eine Reise in die Vergangenheit geschickt. Was als scheinbar routinemäßiger Besuch auf dem Bürgeramt beginnt, entpuppt sich als das Aufrollen eines düsteren Geheimnisses. Der verschwundene Sachbearbeiter Robert Frost und ein geheimnisvolles Anwesen in Kiel ziehen Borowski in einen Strudel ungeklärter Todesfälle. Es bleibt ihm nicht viel Zeit, um das Rätsel zu lösen, bevor er sich endgültig aus dem Ermittlerleben verabschiedet.

Robert Frost (August Diehl) macht eine schockierende Entdeckung in Kiels Innenstadt. (Bild: NDR)

Gewinne Tickets zur exklusiven Preview!

Du möchtest live dabei sein, wenn der letzte Vorhang für Borowski fällt? Dann mach mit bei unserem Gewinnspiel und sichere dir 4x2 Tickets für die exklusive Veranstaltung am 6. März im Kieler Schauspielhaus! Hier geht's zur Teilnahme.

Ein Dankeschön an einen Ausnahmeschauspieler

NDR-Intendant Joachim Knuth fasst es treffend zusammen: „Axel Milberg hat den ‚Tatort‘ aus Kiel über zwei Jahrzehnte geprägt und mit seiner Figur des Klaus Borowski einen ganz eigenen norddeutschen Charakter entwickelt.“ Obwohl Axel Milberg dem „Tatort“ nun den Rücken kehrt, bleibt er dem NDR erhalten – und wir dürfen gespannt sein, welche neuen Projekte auf uns warten.

Freue dich auf einen Abend voller Emotionen, Erinnerungen und einem letzten Gruß an einen der großen Kieler Helden der Fernsehgeschichte. Lass dir diesen magischen Moment nicht entgehen!