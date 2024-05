0

Am 18. Mai entführt dich eukalyptusSALAT in die Welt des Improvisationstheaters, wo die Grenzen zwischen Bühne und Publikum verschwimmen und jeder Moment zum Start eines neuen, unerwarteten Abenteuers werden kann.

Stell dir eine Bühne vor, auf der jede Szene ein Unikat ist, ein spontaner Ausbruch der Kreativität, der nur für einen Moment existiert und dann wieder verpufft – willkommen im Universum des Improvisationstheaters mit eukalyptusSALAT!

Lass dich mitreißen von der Magie des Augenblicks!

Bei dieser spektakulären Vorstellung in der Hansa48, die um 20 Uhr ihren fulminanten Anfang nimmt, sind genau zwei Dinge sicher: die Tür öffnet um 19:30 Uhr und dass du als Teil des Publikums das Steuer in der Hand hältst!

Keine Skripte, keine Grenzen – Nur du, das Ensemble und die Improvisation

Das Ensemble von eukalyptusSALAT atmet Leidenschaft, Ambition und Humor in jede Szene – keine ist vorbereitet, alles entsteht im Hier und Jetzt. Du bist nicht nur Zuschauer, du bist Mitgestalter dieses einmaligen Theatererlebnisses. Deine Ideen und Vorschläge geben den Schauspielern die Richtung vor – und jeder Abend ist ein unwiederholbares Spektakel.

Überzeug dich selbst davon und sei Teil dieser einzigartigen Performance. Die Karten erwarten dich an der Abendkasse, bereit für deinen Griff nach einem Abend, der so spritzig und frisch ist wie der Name eukalyptusSALAT es verspricht. Also, versäume nicht die Chance auf eine unvergessliche Nacht voller Lachen, Überraschungen und purer Spielfreude!

Merk dir das Datum

18. Mai | 20 Uhr (Einlass ab 19:30 Uhr) | Hansa48