Wir präsentieren das Ereignis, das den Puls der Stadt erhöhen wird: TINA – The Ultimate Tribute to the Queen of Rock ‘n’ Roll am 11. Oktober in der Wunderino Arena. Ein elektrisierendes Konzerterlebnis hält Einzug in unsere Stadt und bringt das Herz jedes Rock- und Soul-Fans zum Beben!

Energiegeladen, leidenschaftlich, authentisch

Nicht weniger als eine Weltklasse-Produktion von Showtime Australia – mit weltweit bereits über 100.000 begeisterten Fans – gastiert bald in unseren Gefilden. Die Klanggewitter und die Seele von Tina Turners Musik, die Generationen begeistert hat, werden im Rahmen dieser Show auf atemberaubende Weise zum Leben erweckt.

Caroline Borole, die südafrikanische Ausnahmekünstlerin, verkörpert Tina Turner mit einer Hingabe und Präzision, die jeden Fan in Staunen versetzt. Ihr musikalisches Know-how, gepaart mit ihrer intuitiven Interpretation der Rock-Ikone, beschwört eine Präsenz auf der Bühne, die es so nur einmal gibt.

Ein Fest für die Sinne

Erleben Sie, wie ein aufwendiges Bühnensetup, ein ausgeklügeltes Lichtdesign und eine überragende siebenköpfige Live-Band in perfekter Harmonie mit talentierten Tänzer:innen eine Show der Superlative entfachen. Spüre die Energie, wenn Klassiker wie "Simply the Best", "What's Love Got to Do With It", "Proud Mary" und viele weitere Hits in einer rund zweistündigen Show das Publikum mitnehmen auf eine Zeitreise durch die 1960er bis 1990er Jahre.

Die Hits von Tina Turner prägten die Musikwelt wie kaum ein anderes Phänomen. Sie zeichnen das Bild einer Zeit, in der Musikgeschichte geschrieben wurde. Die Tribute-Show gießt dieses Vermächtnis in eine Form, die nicht nur hörenswert, sondern mitreißend und sichtbar wird.

Gönn dir und deinen Lieben eine Auszeit vom Alltag und werde Teil einer Hommage, die mehr ist als eine Erinnerung – sie ist ein lebendiges Feuerwerk des Rock ‘n’ Roll. Feiere mit uns das Phänomen Tina Turner, fühle die Power und lasse dich begeistern von der unvergänglichen Energie der Musik.

11. Oktober in der Wunderino Arena