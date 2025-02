Uwe Göllner (v.re.), Marita Kähler und Bernd Seeger übergaben den symbolischen Spendenscheck an Prof. Dr. med. Nicolai Maass und Annkatrin Rogge. (Bild: SHKG)

Die Spendenaktion „Dietrichsdorf sammelt“ hat in diesem Jahr erneut einen großartigen Erfolg erzielt und mit einer Spendensumme von 4.177,62 Euro ein starkes Zeichen der Solidarität gesetzt. Die Gelder kommen dem psychoonkologischen Beratungsangebot der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft e.V. zugute.

Bereits zum fünften Mal riefen Uwe Göllner von der Country & Line Dance Gruppe Kiel, Marita Kähler, Leiterin der Dietrichsdorfer Selbsthilfegruppe für Krebserkrankte, sowie Bernd Seeger, Mitgründer der Sammelaktion, und Rüdiger Lohmann, 1. Vorsitzender von NDTSV Holsatia von 1887 e.V., zu dieser wichtigen Spendenaktion auf. „Der Erfolg dieser Spendenaktion zeigt, wie groß die Bereitschaft der Menschen ist, anderen in schwierigen Lebenssituationen zu helfen“, erklärt Uwe Göllner. „Es ist ein starkes Gemeinschaftsgefühl entstanden, das uns sehr berührt. Wir sind dankbar für jedes Engagement und die vielen großzügigen Spenden, die es ermöglichen, das Beratungsangebot der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft e.V. weiter auszubauen.“

Die Spenden aus der aktuellen Sammelaktion werden genutzt, um das psychoonkologische Beratungsangebot auszubauen und noch mehr Betroffenen Hilfe anzubieten. In der Beratung erhalten Krebspatient*innen sowie deren Angehörigen Unterstützung in Fragen rund um die Erkrankung, die Behandlung und die psychische Belastung, die mit einer Krebsdiagnose einhergeht. Die Nachfrage nach diesen Angeboten ist enorm, weshalb die Finanzierung durch Spenden eine unverzichtbare Rolle spielt. „Für die Betroffenen ist es oft eine der schwierigsten Zeiten im Leben. Die Unterstützung durch fachkundige Beratung, sei es in persönlichen Gesprächen, per Telefon oder Videochat, ist sehr wertvoll“, erklärt Annkatrin Rogge, psychoonkologische Beraterin in der Geschäftsstelle Kiel. „Dank der Spenden können wir diese wertvolle Hilfe weiterhin anbieten und die Lebensqualität von Krebspatient*innen und ihren Familien in dieser belastenden Zeit verbessern“, sagt Prof. Dr. med. Nicolai Maass, Vorstandsmitglied der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft e.V.

Die Organisator*innen der Spendenaktion betonen, dass die Unterstützung für die Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft e.V. auch in Zukunft fortgeführt wird. „Das Engagement der Dietrichsdorfer ist großartig. Wir danken allen, die zum Erfolg dieser Aktion beigetragen haben“, so Uwe Göllner. „Auch wenn die Aktion nun offiziell beendet ist, freuen wir uns natürlich auch weiterhin über Spenden“, sagt Uwe Göllner. Zwei Spendendosen stehen ganzjährig in der Förde Apotheke und der „Kornblume“.