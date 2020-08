UKSH belegt 2. Platz beim Klimaretter-Award 2020

Prof. Dr. Jens Scholz, Vorstandsvorsitzender des UKSH, und Wilken Jöns, Dezernat FM, freuen sich über die Auszeichnung. (Bild: UKSH)

Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) ist beim Klimaretter-Award 2020 der Stiftung viamedica mit dem zweiten Platz in der Kategorie Großunternehmen ausgezeichnet worden. Der dritte Platz in der Kategorie Einzelpersonen ging zudem an einen Mitarbeiter des UKSH.

Umgesetzt wurden für das Projekt „Klimaretter – Lebensretter“ eine Vielzahl von Maßnahmen wie Telefonkonferenzen statt Dienstreisen oder der Umstieg auf vegetarisches Essen. „Im vergangenen Jahr konnten wir 46.500 Kilogramm CO2 einsparen. Großartig, was unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bisher geleistet haben. Ich freue mich, dass wir weiterhin Teil dieses tollen Projektes sind und als größter Arbeitgeber in Schleswig-Holstein mit einfachen Mitteln zum Schutz des Klimas beitragen“, sagt Prof. Dr. Jens Scholz, Vorstandsvorsitzender des UKSH.

Für das kommende Projektjahr setzen sich die Mitarbeiterinnen und MItarbeiter des UKSH erneut Klimaziele. „In den kommenden Monaten wollen wir das Thema Mobilität konkreter ins Auge fassen und zum Radfahren anregen“, sagt Wilken Jöns, Dezernat Facility Management und Projektverantwortlicher am UKSH. Das konkrete Ziel: Alle UKSH-Klimaretterinnen - und Klimaretter radeln vom 1. September 2020 bis 31. August 2021 einmal um die Welt. Dies entspricht 40.000 Kilometern und bedeutet eine CO2 Einsparung von 6.800 Kilogramm. Dabei ist es unerheblich, ob der Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zurückgelegt wird oder in der Freizeit die Kilometer gefahren werden.



Insgesamt unterstützen derzeit 407 UKSH-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Projekt "Klimaretter - Lebensretter". Das vom Bundesumweltministerium im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative geförderte Projekt wurde vor rund drei Jahren von der Stiftung viamedica initiiert, um die Beschäftigten im Gesundheitswesen für mehr Klimaschutz zu sensibilisieren. Die Klimaretter-Awards werden jährlich von der Stiftung viamedica an die im Projekt aktivsten Akteure der Gesundheitsbranche vergeben. Jeweils die drei besten Unternehmen in drei Kategorien sowie die drei besten Teams und die fünf besten Einzelpersonen werden ausgezeichnet.