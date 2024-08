(Bild: Kiel-Marketing)

Ob bei Sonnenschein und leichter Brise oder bei waschechtem norddeutschen Schmuddelwetter – in unserer Fördestadt gibt‘s immer was zu tun!

HIMMELSPEKTAKEL

Sonnenuntergang vs. Planetarium

Das Ostufer der Kieler Förde ist bekannt für seine wunderschönen Sonnenuntergänge. Am besten machst du es dir an einem der Strände bequem – zum Beispiel in Mönkeberg, Heikendorf oder Laboe – und lass dich vom Abendhimmel verzaubern.

Sollte die Sonne sich hinter den Wolken versteckt aus dem Staub machen, musst du trotzdem nicht auf einen Blick in den Sternenhimmel verzichten. Im Planetarium, dem 360-Grad-Kino der Fachhochschule Kiel, kann man sich einfach zurücklehnen, den Alltag vergessen und in unbekannte Welten eintauchen, großartige Konzerte und spannende Abenteuer erleben. Die ungewohnte Perspektive der Kuppel lädt Jung und Alt zu faszinierenden Reisen in die Welt der Planeten, zu fernen Sternen und Galaxien, in die Vergangenheit und die Zukunft ein!

Mehr unter www.fh-kiel.de/kultur/mediendom

KULTUR & SIGHTSEEING

Schifffahrtsmuseum vs. Hafenrundfahrt

Egal ob Regen, Sturm oder Gewitter – ein Ausflug ins Schifffahrtsmuseum Fischhalle ist bei jeder Wetterlage möglich (Bild: Kiel-Marketing)

Im Schifffahrtsmuseum Fischhalle findest du Sehenswertes rund um die maritime Geschichte Kiels. Auch für Kinder ist ein Besuch sehr spannend und Wind und Wetter können einem drinnen nichts anhaben.

Eine Hafenrundfahrt ist ein echtes Muss, auch wenn man aus Kiel kommt. Was ist schöner, als die Nase in die Sonne zu strecken, während man vom Wasser aus die Stadt entdeckt? Bei einer etwa zweistündigen Fahrt erklärt der oder die Kapitän*in alles Wichtige auf unterhaltsame und lehrreiche Art und Weise. Buchbar ist die Hafenrundfahrt unter anderem im Welcome Center Kieler Förde.

Mehr unter www.sfk-kiel.de

MIT KIDS

GEOMAR vs. Arche Warder

Das Aquarium GEOMAR ist ein tolles Ausflugsziel für Familien mit Kindern bei schlechtem Wetter. Die Kleinen können sich hier frei bewegen und es gibt viel zu entdecken und zu lernen. Im frei zugänglichen Außengehege sorgen Seehunde für Unterhaltung. Besondere Höhepunkte sind die Fütterungen, bei denen die quirligen Tiere auch gerne ein paar Kunststücke zeigen.

Wenn es draußen trocken ist, heißt es: Immer was los im Tierpark Arche Warder! Ein Streichelzoo und eine einzigartige, wunderschöne Anlage warten das ganze Jahr ab 10 Uhr auf dich und deine Kinder.

Mehr unter www.geomar.de und www.arche-warder.de

SPORT & ACTION

Klettern bei jedem Wetter: Bei Sonne kannst du dich im Hochseilgarten Altenhof durch die Lüfte schwingen, bei Schietwedder ist das Kletterzentrum NORDBLOC eine tolle Alternative (Bild: Hochseilgarten Altenhof)

Hochseilgarten vs. Kletterzentrum

Fans luftiger Höhen können im Hochseilgarten Altenhof Plattformen erklimmen, über Seilbrücken balancieren, von Baum zu Baum schwingen oder mit Seilbahnen durch den Wald rauschen!

Sollte das Kletter-Wetter eher nass sein, gibt es in Kiel auch eine Möglichkeit, sich auszutoben: Das NORDBLOC Kletterzentrum ist eine der größten Kletteranlagen Deutschlands.

Mehr unter www.hochseilgarten-eckernfoerde.de und www.nordbloc-kiel.de