0

Schöne Strände, frischer Fisch und Strand-Locations mit bestem Blick auf die Förde: In Heikendorf kann man wunderbar flanieren, beachen und abends den Sonnenuntergang genießen. Das sind unsere ultimativen Tipps:

Ob mit der Fähre oder dem Bus (hier halten die Linien 14, 15 und 104) – Heikendorf ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von Kiel oder Schönkirchen aus innerhalb von einer halben Stunde sehr gut zu erreichen. Wer hier einen Strandtag verbringen möchte, hat gleich mehrere Möglichkeiten und auch die Seebadeanstalt lädt zum Sprung ins kühle Nass ein. Wenn man sich für die Anreise mit der Fähre entscheidet, steigt man am malerischen Möltenorter Hafen aus, von wo aus es nur wenige Schritte bis zur neugemachten Uferpromenade und dem davorliegenden Schröderstrand sind. Dieser Strandabschnitt eignet sich gut zum SUPen, aber natürlich auch zum Baden und Buddeln für die Kleineren, die man hier gut im Blick hat.

Möltenorter Hauptstrand

Nur einen kurzen Fußweg entfernt ist man auch schon am Hauptstrand. Hier lässt es sich flanieren, baden, schnacken und die Kinder klettern und toben auf dem coolen Spielschiff oder nutzen das Beachvolleyballfeld direkt am Strand. Wenn sich der Hunger bemerkbar macht, findet man nebeneinander ein Angebot verschiedener Gastronomiebetriebe – von Snacks wie Pommes über knusprigen Flammkuchen bis hin zu feiner regionaler Küche – dazu natürlich Eis und erfrischende Drinks. Egal, wofür ihr euch entscheidet, eines ist allen Locations gemein: der unschlagbar schöne Blick aufs Meer und am Abend auf den traumhaften Sonnenuntergang.

Ihr möchtet noch länger am Meer verweilen?

In Heikendorf gibt es verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten vom Hotel über Appartements bis hin zum Campingplatz. Wer noch dichter am Strand bzw. direkt darauf übernachten möchte, für den oder die hält Heikendorf ein ganz besonderes Highlight bereit: den Schlafstrandkorb. Kuschelig zu zweit am Strand einschlafen – ist das nicht romantisch?

Aus dem Bett den Sonnenuntergang zu genießen und mit Meeresrauschen wieder aufzuwachen ist ein unvergessliches Erlebnis. Von Mai bis Oktober könnt ihr den Schlafstrandkorb im Welcome Center Kieler Förde, in der Tourist-Information Heikendorf oder online buchen. Dann heißt es Bettwäsche unter den Arm klemmen und einziehen!

Das ist noch längst nicht alles ...

Auch abseits von Badevergnügen und kulinarischen Attraktionen hat die ehemalige Künstlerkolonie einiges zu bieten. Spannende, inspirierende Kunst in einem märchenhaften Haus, umgeben von einem blühenden Garten mit herrlichen Ruheplätzen.

Diese Idylle erwartet euch im Künstlermuseum Heikendorf. Das einstige Grundstück des Malers Heinrich Blunck (1891-1963) wird immer noch mit einigen Bäumen und Sträuchern seiner Zeit geschmückt. Ein Erlebnis der besonderen Art ist der Kunst-Kiosk. Direkt am Möltenorter Hauptstrand stellen während der Sommermonate verschiedene Künstler*innen aus der Region ihre Werke aus – direkt zum Mitnehmen oder zum Bestellen.

Und auch Bummeln und Shoppen lässt es sich wunderbar in Heikendorf: Von Geschäften des alltäglichen Bedarfs über skandinavische Mode bis hin zu süßen Schnick-Schnack-Läden – viele Kieler*innen kommen extra hierher, um zum Beispiel dem liebevoll sortierten Kaufhaus der Kunst oder dem Akustikbild-Anbieter HAFENSINNE einen Besuch abzustatten.