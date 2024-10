Die Mensa Kesselhaus ist die erste vegan-vegetarische Mensa des Studentenwerks SH.

Die Tierrechtsorganisation PETA hat die vegan-freundlichsten Mensen 2024 prämiert. Die Kieler Mensa Kesselhaus des Studentenwerks SH gehört dazu.

Insgesamt bewarben sich 37 Studenten- und Studierendenwerke mit ihren Mensen für die Auszeichnung. Die Mensa Kesselhaus wurde mit vier von fünf Sternen bewertet. „Seit Oktober 2023 ist das Angebot der Mensa rein vegan-vegetarisch und damit unsere erste Mensa mit dieser Ausrichtung“, erzählt Hochschulgastronomie-Leiterin Meike

Gallert. „Wir schulen unser Personal regelmäßig, sodass unsere veganen Speisen fachkompetent zubereitet werden und wir unseren Gästen täglich ein attraktives Angebot machen können.“

Der Anteil an veganen Gerichten in der Mensa Kesselhaus liegt bei 66 Prozent und zeigt das große Interesse der Besucher*innen. Besonders beliebt sind Speisen wie zum Beispiel „Pikante Sesamnudeln mit asiatischem Pfannengemüse“. Nicht nur dieser Dauerbrenner überzeugt, sondern auch die anderen veganen Aktionen der Hochschulgastronomie. Im Januar 2024 feierte das Studentenwerk SH landesweit den „Veganuary“. Neben „Veggie-Backfisch“ und „Planted Bratwurst“ standen auch süße Nachtische wie ein „Haferdessert Salted Caramel“ auf dem Speiseplan. „Uns ist es besonders wichtig, dass unsere Studierenden an der Gestaltung unseres Angebots mitwirken, daher haben wir ein veganes Rezepteduell ausgerufen“, berichtet Meike Gallert. Studierende konnten ihre liebsten Rezepte einreichen, die sie gerne auf den Mensatellern sehen würden. Fünf Sieger*innengerichte wurden dann in einer weiteren Aktionswoche im April angeboten. Leckeres wie „Grünes Orzotto mit Rucola und Tomaten“ oder „Cremige Kürbis-Lasagne-Suppe“ sorgten für neue vegane Highlights in den Mensen.