Von Sommertheater bis Chor-Jubiiläum: Das sind unsere Veranstaltungstipps zum kommenden Wochenende!

AIDA

Abschluss der Premieren-Reihe des Spielplans des Theaters Kiels bildet die lang ersehnte Indoor-Premiere des Sommertheaters „Aida“. 2021/2022 marschieren die siegreichen Ägypter aus Giuseppe Verdis „Aida“ nicht mehr über den Rathausplatz, sondern windgeschützt über die Opernhausbühne. Zwischen Triumphmarsch und „Celeste Aida“, überwältigenden Massenszenen und intimem Liebesdrama entspinnt sich in Giuseppe Verdis drittletzter Oper eine raffinierte und effektvolle Mischung aus repräsentativer Festoper und psychologischem Kammerspiel. Der immer noch hörbare kämpferische Ton des jungen Verdi weicht in späteren Jahren zunehmender Verinnerlichung, zur letzten Hoffnung des zentralen Liebespaares wird das Jenseits: „Addio terra“. Tickets sind bei den Theaterkassen unter Tel.: (0431) 90 19 01 erhältlich.

20. Mai, 19.30 Uhr • Opernhaus Kiel

Jazzica – Frauen-A-Cappella Festival

Corona hat die Chorlandschaft vor Herausforderungen gestellt. Aber die 60 Sängerinnen vom Pop- und Jazzchor Jazzica unter Leitung von Till Kindschus haben die letzten zwei Jahre hart gekämpft, um während der Pandemie mit viel Einsatz nicht nur ihr hohes sängerisches Niveau zu halten, sondern sogar neue Sängerinnen dazu zu gewinnen. Wie gut ihnen das gelungen ist, konnte das Publikum bereits im November 2021 bei ihrem umjubelten Konzert in der Petruskirche in Kiel hören. Mit diesem Rückenwind veranstalten sie vom 20. bis 22. Mai ein Frauen-A-Cappella Festival in der Petruskirche in Kiel-Wik. Das Festival beginnt am Freitag, den 20. Mai um 19.30 Uhr mit dem Frauenquartett Les Brünettes aus Hamburg.

Die vier Profisängerinnen lernten sich als Gesangsstudentinnen der Musikhochschule Mannheim kennen und haben sich nach über zehn Jahren und vier viel beachteten Alben als bekannteste deutsche Frauen-A-Cappella Gruppe etabliert. Stilistisch treffen Funk- und House-Beats auf Rap und Chanson auf soulige Elemente oder einfach auf bestes Pop-Songwriting. Das durchgängige Motiv? Groove! Man hört Beatbox, Body Percussion, Klatschen, Stampfen, es wird gehaucht und geküsst! Darauf folgt Jazzica: Der größte Pop- und Jazz-Frauenchor Schleswig-Holsteins ist seit Jahren eine feste Größe in der deutschen Pop- und Chorlandschaft und ist aktiv und gestaltend in der Kieler Chor- und A-Cappella-Szene tätig.

Mit vielschichtigen Klangfarben in bis zu achtstimmigen, oft eigens für Jazzica geschriebenen Arrangements gelingt es den sechzig Sängerinnen zwischen 20 und 75 Jahren einen ganz eigenen, kraftvollen und unverwechselbaren Jazzica-Sound zu erschaffen und mit mitreißender Freude zu performen. Den Abschluss des Festivals bildet Sjaella am Sonntag. Sjaella hat seit Jahren einen festen Platz in der universalen Vokalmusik-Szene, konzertiert im Rahmen renommierter Festivals und wurde mit ersten Preisen zahlreicher Wettbewerbe ausgezeichnet. Hier bekommt ihr Karten Tickets sind erhältlich bei: www.jazzica.reservix.de, CITTI-Park

unter Tel.: (0431) 68 93 60 03 und beim Liesegang Ticketkontor unter Tel.: (0431) 906 63 20, sowie an der Abendkasse. 20.–22. Mai • Petruskirche Kiel Wik

HAPPY BIRTHDAY, MCK

Zum 30-jährigen Jubiläum des Madrigalchores Kiel stehen neben Werken von Ralph Vaughan Williams und Vic Nees das „Te Deum“ für Solist:innen, Chor und Basso Continuo von Felix Mendelssohn Bartholdy auf dem Programm. Der Konzerttermin in Eutin entfällt. Stattdessen finden Konzerte am 21.5. in der Marienkirche in Bad Segeberg und am 22.05. in der Kloster in Bordesholm statt. Die Kartenpreise liegen bei 15 Euro (Bad Segeberg) und 18/25 Euro (Bordesholm) und sind an der Abendkasse erhältlich. Aktuelle Hinweise sind auf der Homepage www.madrigalchor-kiel.de zu finden.