(Bild: Martina Levin-Müller)

0

Am 29. Oktober zeigt das Theaterschiff Lore & Lay das Stück „Zwei wie Bonnie & Clyde“.

„Zwei wie Bonnie & Clyde“ ist ein aberwitziges Gaunerstück, eine Tour de Force für die Lachmuskeln und gleichzeitig ein groteskes Abenteuer, bei dem ein Gag den nächsten jagt. Chantal und Manni haben große Träume, aber nicht das nötige Kleingeld – nichts, was ein kleiner Bankraub nicht lösen könnte. In den Theaterfrachter an der Hörn hineininszeniert, wird die Lage für das dilettantische Gaunerpärchen dabei immer verzwickter und verrückter. Tickets gibt’s ab 26,50 Euro, mehr Infos unter www.loreundlay-theater-schiff.de.

29. Oktober · Theaterschiff Lore Lay