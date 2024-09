(Bild: Adobe Stock)

Unter dem Motto „Keine halben Sachen. Volle Kanne Klimaschutz.“ bietet die 4. Kieler Klimawoche vom 15. bis 21. September eine Fülle von Veranstaltungen und Informationen rund um Klimaschutz. Ziel ist es, nicht nur zu informieren, sondern auch zu zeigen, wie Kiel lebenswert und zukunftsfähig gestaltet werden kann.

Ein buntes Programm für alle

Die Klimawoche startet am Sonntag, 15. September, mit einem Markt der Möglichkeiten auf dem Mobilitätsfest in Schilksee. Von 11 bis 17 Uhr können die Besucher im Olympiazentrum SUP-Boards und Lastenräder testen und neue Lösungen zu Themen wie Photovoltaik, Energiesparen und Stadtgrün kennenlernen.

Spannende Veranstaltungen für Interessierte

Ein Highlight der Woche ist das 2. Kieler Wärmeforum in der Pumpe am Montag, 16. September, von 17 bis 19 Uhr. Am Dienstag, 17. September, findet der Kieler Energiediskurs der EKSH im Studio-Filmtheater von 18 bis 20 Uhr statt. Hausbesitzer*innen können sich am Mittwoch, 18. September, von 18 bis 20.15 Uhr beim Vortrags- und Diskussionsabend zur energetischen Sanierung informieren. Auch das offene Treffen des Energieeffizienznetzwerks Kieler Unternehmen am Freitag, 20. September, von 9 bis 12 Uhr verspricht interessante Einblicke. Für diese Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich.

Wissen testen und gewinnen

Wer sein Wissen über Klimaschutz unter Beweis stellen möchte, kann beim Klima-Quiz tolle Preise gewinnen, darunter Gutscheine für Energieberatungen und Überraschungstüten mit Energiesparhilfen.

Bildungsangebote für die Jüngsten

Auch Schüler*innen kommen während der Klimawoche auf ihre Kosten. Das SEEd-Programm und der Verein Bündnis Eine Welt e.V. bieten verschiedene Workshops und Klimarallyes an, die für aktuelle sozial-ökologische Herausforderungen sensibilisieren. Zusätzlich gibt es eine spannende Klimaexpedition.

Abenteuer Stadtwildnis

Die Förde-Volkshochschule lädt am Freitag, 15. September, von 10 bis 12.30 Uhr zu einem besonderen Entdeckungsspaziergang unter dem Motto „Abenteuer Stadtwildnis – Geheimnisse vor unserer Tür“ durch das Vieburger Gehölz ein. Hier können Teilnehmer*innen auf Spurensuche nach heimischen Tieren und Pflanzen gehen.

Gemeinsam für ein zukunftsfähiges Kiel

„Wir sollten in Sachen Klimaschutz keine halben Sachen machen, sondern uns mit vollem Engagement einsetzen“, betont Kiels Umweltdezernentin Alke Voß. Sie ruft dazu auf, gemeinsam Lösungen für ein lebenswertes und zukunftsfähiges Kiel zu finden.

Wer mehr über das Programm und die Veranstaltungen erfahren möchte, findet weitere Informationen unter www.kiel.de/klimawoche.

Tauchen Sie ein in die Welt des Klimaschutzes und nehmen Sie aktiv an der 4. Kieler Klimawoche teil!