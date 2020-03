Neben Musik und Kulinarik bietet Thomsens Peerstall Malerei und Shabby Chic

Thomsens Peerstall ist der gemütliche Bauernhof von Sheila und Martin Thomsen in Kiel-Rönne. Hier fühlen sich nicht nur Kühe, Kaninchen und Pferde pudelwohl.

Auch die zweibeinigen Gäste genießen ihre Auszeit im Bauerngarten, Hofcafé oder im Alten Kuhstall, dem Ort für gesellige Veranstaltungen, wie zum Beispiel am 22. Februar das Lone Rider Konzert, a Tribute to Johnny Cash.

Im März habt ihr dann noch mal die Gelegenheit, euch eine Auszeit auf dem Land zu gönnen. Denn am 20. März laden Sheila und Martin Thomsen alle Interessierten zur Rönner Nacht ein. An diesem Abend stellt sich der Hof in all seinen Facetten vor. Sheila präsentiert ihre mit Kreidefarben aufgewerteten Möbel und von Hand gefertigte Seifen.

Auch Malerei und Fotografie werden ausgestellt. Dazu werden verschiedene Snacks, wie zum Beispiel Stullen mit hofeigener Wurst, gereicht und die Band Moonlight Combo aus Westerrönfeld bringt mit bekannten Jazz-Standards und Pop-Klassikern Schwung in die Bude. Der Eintritt kostet 5 Euro inklusive Begrüßungssekt. Die Eintrittsgelder kommen an Mukovizsidose erkrankten Kindern in Schleswig-Holstein zu Gute. Los geht es um 18 Uhr, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle Räumlichkeiten von Thomsens Peerstall in Kiel-Rönne, Am Teich 11, sind barrierefrei.