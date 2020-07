Viva con Agua veranstaltet Kunstspektakel

Die virtuelle Ausstellung zeigt Kunst in den Katakomben des Millerntor-Stadions

0

Vom 8.-10. Juli finden jeden Tag Konzerte, Live-Paintings, Lesungen, Workshops und Diskussionsveranstaltungen statt. Alles online, alles live und mit viel guter Laune für den guten Zweck.

Eigentlich würden seit Wochen hunderte Menschen durch die Katakomben des Millerntor-Stadions wuseln, Wände bemalen, Bühnen aufbauen und das Programm zur 10. Millerntor Gallery vorbereiten und koordinieren. Leider steht schon seit April fest: das soziale Kunst- und Kulturfestival von Viva con Agua muss auf 2021 verschoben werden.

Doch ein Jahr ganz ohne bunte Stadionwände geht auch nicht: Deshalb hat sich das Team von Viva con Agua ARTS dazu entschlossen, ein Festival im digitalen Raum zu erschaffen. Zum Auftakt am Dienstag (7. Juli) gibt es ein besonderes Highlight: die allererste virtuelle Charity-Auktion. Dieses Jahr zwar ohne das Auktionshaus Christie‘s, dafür aber für alle zugänglich! Mit Registrierungscode „ACW1910“ kann sich jeder ab 18.30 Uhr registrieren und Gebote für die 24 Arbeiten abgeben. Die Arbeiten werden live und zusätzlich in einer Online-Galerie unter artcreateswater.org präsentiert, wo auch der Auktionskatalog zum Download bereitsteht. Moderiert wird der Abend aus dem Studio von

ONE Hamburg von Aminata Belli, den Livestream zur Auktion kommentieren Laura Wontorra und Jan Köppen.

Gleichzeitig öffnen auch erstmals die virtuellen Ausstellungsräume der „Vallery“. Dort können die Besucher*innen unabhängig von Ort und Zeit durch die digital nachgebaute Haupttribüne des Millerntor-Stadions laufen und Kunstwerke von über 40 internationalen Künstler*innen bewundern.

Hier gelangt ihr zu den Livestreams, die auch auf ONE Hamburg, dem neuen Social TV-Sender

in der Hansestadt gezeigt werden.(https://one-hh.de) sowie auf der Streamingplattform Twitch.tv und Instagram.

Und hier geht es zur Programmübersicht!