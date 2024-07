Bei der White Night erwartet die Besucher eine ganz besondere Sommernacht (Bild: Annika Loewe)

Bei der White Night kann man es sich mit Picknickkorb auch im Park gemütlich machen (Bild: Annika Loewe)

0

Am Freitag, den 2. August 2024, ist es wieder soweit: die Holtenauer Arkaden feiern die traditionelle White Night in der Holtenauer Straße.

Bereits zum zehnten Mal wird in diesem Jahr entlang der beliebten Kieler Einkaufsmeile geschlemmt und genossen. Besucher*innen, die sich traditionell in Weiß kleiden, können an den in weiß gedeckten Tischen gemeinsam picknicken und die selbst mitgebrachten Speisen an den ebenfalls weiß gedeckt und dekorierten

Tischen in bester Gesellschaft genießen.

Ab 18 Uhr ist die beliebte Picknick-Meile entlang der Holtenauer Straße eröffnet und lädt zu gemeinsamen Stunden mit Familie, Freund*innen oder neuen Bekanntschaften ein. Für einen entspannten Bummel nach dem Picknick sind die Geschäfte entlang der Holtenauer Straße ebenfalls länger geöffnet.