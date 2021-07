Wacken Open Air 2022 ist ausverkauft

Über 95% der Fans haben sich im Zuge des Umtauschprozesses entschieden, ihr Ticket zu behalten. Die wenigen verbleibenden Karten für das Festival vom 04. – 08. August 2022, für das Judas Priest, Slipknot, Till Lindemann und viele weitere Acts bereits bestätigt sind, werden über eine Warteliste verlost.

„Wir sind mehr als gerührt vom Rückhalt, den wir über die vergangenen Monate durch unsere Fans erfahren haben. Dass wir jetzt eine nochmals höhere Umtauschquote als im Vorjahr verbuchen dürfen, ist in dieser Hinsicht ein weiteres Highlight, das uns aus vollem Herzen sagen lässt: thanx for your support, Metalheads! Es ist uns eine Ehre, für euch Veranstaltungen umsetzen zu dürfen“,