0

Die Bootsflotte in Kiel steht bereit für Schnuppersegeln, Wochenkurse oder Stundentörns. Nach den Schulklassen und Gruppen können sich ab dem 13. März nun auch Einzelbucher*innen für einen der vielen spannenden Segelkurse im Segelcamp powered by Stadtwerke Kiel anmelden.

Das Segelcamp an der Reventlouwiese lockt wieder mit seinem vielseitigen Angebot und bietet eine perfekte Gelegenheit für Wassersportbegeisterte, in die Welt des Segelns einzutauchen. Interessierte aller Kenntnisstufen finden hier vom unverbindlichen Schnuppersegeln bis hin zum intensiven Wochenkurs das passende Format, um die Segel zu setzen. Die Bootsflotte, ausgestattet mit unterschiedlichen Segelboot-Typen, garantiert, dass jeder nach seinen Fähigkeiten und Vorlieben auf der Kieler Förde segeln kann. Erlebe die Freiheit auf dem Wasser und lerne, wie man souverän den Winden und Wellen trotzt.

Egal, ob du alleine oder in einer Gruppe kommst, die erfahrenen Segellehrer*innen führen dich professionell in die Praxis und Theorie des Segelns ein. Optimale Bedingungen und hochwertiges Equipment sorgen dafür, dass dein Segelabenteuer unvergesslich wird. Nutze die Chance, neue Kontakte zu knüpfen und in der Segelgemeinschaft aufzugehen. Melde dich zeitig an, denn die Plätze sind begehrt und versprechen ein maritimes Erlebnis der besonderen Art.

Zur Anmeldung geht es auf die Website des Segelcamps!