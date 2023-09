0

Am letzten September-Wochenende erwarten dich eine Reihe von Veranstaltungen, die sich allesamt für einen Besuch lohnen! In diesem Artikel haben wir einige hervorragende Tipps zum Wochenende für sich! Schau mal rein!

Kid Be Kid in der Hansa48

28. September, 20 Uhr • Hansa48, Kiel

KID BE KID ist eine echte Sensation. Die Berliner Musikerin ist ein explosives Feuerwerk. Wenn KID BE KID simultan singt, Klavier und Synths spielt UND human-beatboxed, lässt einem das schon mal den Atem stocken. Nun, welche Metaphern und Superlative man auch immer bemühen mag, und auch wenn es ein viel beschriebenes Klischee ist: Mit Worten lässt sich die Musik dieser phänomenalen Künstlerin wirklich nur sehr schwer beschreiben. So viel Talent in einer Person wäre wohl kaum zu ertragen, wenn KID BE KID nicht vor allem so ein liebenswerter funky Freak wäre!

I-FIRE starten wieder durch in der Pumpe

29. September, 20 Uhr • Die Pumpe, Kiel

18 Jahre Bandgeschichte spitzen sich zu, der Acht-Mann-Reaktor fährt wieder hoch: In der Pumpe wagt die Hamburger Reggae- und Dancehall-Band I-FIRE endlich wieder das „Spiel mit dem Feuer“. Mit neuen Singles, neuem Album und neuem Feuer wird die Band die Republik mit ihren „Back to the Roots-Tunes“ und einer großen Portion Tanzbarkeit zum Schwitzen bringen. Fett und energiegeladen, tight und immer mit Ohrwurm-Gefahr – wer die Platten mag, wird die Liveshows lieben. Tickets sind für 18 Euro erhältlich unter www.tixforgigs.com.

Science Day in Kiel

29. September • Hansa 48, Kiel

Der Tag der Wissenschaft ist in drei Teile aufgeteilt. Beim Pub Quiz Spezial um 19 Uhr, zum Science Day in Kiel, wird der Slam-Poet Björn Högsdal Fakten aus der Welt der Wissenschaft abfragen, die manchmal äußerst skurril und absurd sein können. Freuen kann man sich auf das Konzert der Band Variomatix um 21 Uhr. Hier findet man Herzblut aus Funk, Rock, Soul und Blues. Professor*innen des Fachbereichs Soziale Arbeit und Gesundheit der FH Kiel – und zeitgleich DJ*anes aus Leidenschaft – bieten ein Best-of ihrer musikalischen Sozialisation um 23 Uhr, und überschreiten dabei fast alle Genregrenzen.

Im Visier der Musik

30. September, 20 Uhr • Theater, Kiel

Die Erlebniswoche „Highlights der Physik” beginnt am 25. September. Zum Abschluss der Veranstaltungswoche gibt es mit „James Bond im Visier der Musik” einen besonderen Abendvortrag, ebenfalls im Kieler Opernhaus: Communicator-Preisträger und Präsident der Universität Göttingen, Prof. Dr. Metin Tolan, nimmt Effekte aus James-Bond-Filmen unter die Lupe und fragt, ob sie mit den Gesetzen der Physik vereinbar sind. Der Vortrag wird begleitet von James-Bond-Filmmusik, die von den Kieler Philharmonikern live eingespielt wird.

JB Soul Orchestra im Statt-Café

30. September, 20 Uhr • Statt-Café, Kiel

Das 14-köpfige „JB Soul Orchestra“ aus Schleswig-Holstein bietet Concert und Entertainment der Extraklasse. Die aus hochkarätigen Musikern des Nordens bestehende Band begeistert mit einer 4-köpfigen Rhythm Section, sechs Bläsern und vier Vocal-Solisten als gefühlvoller Lounge Act und mitreißendes Power Pack sein Publikum. Modern gespielter Soul und Funk mit Hits und ausgewählten Instrumentals machen die Show des „JB Soul Orchestra“ zu einem Erlebnis. Eintritt frei, aber Spenden sind erwünscht.

Chor Kronshagen

30. September, 18 Uhr • Bürgerhaus, Kronshagen

Auf dem spannenden Programm, das den Bogen von der Renaissance bis in die Gegenwart zu Carole King und Udo Jürgens spannt, findet sich als Erstaufführung eine Chorfassung des Stückes „Max und Moritz. Der erste Streich“ des Komponisten Carl Adolf Lorenz. Chorleiter Imre Sallay hat dieses sehr unterhaltsame Werk neu für den Chor vierstimmig arrangiert. In dem Stück wird der lausbübische Text von Wilhelm Busch verbunden mit einem Reigen bekannter Opernmelodien. Und so untermalen Klänge von Bizet und Wagner das tragische Schicksal des Federviehs.