Was ihr im Januar in Kiel erleben könnt

Natürlich könnt ihr in Kiel an der Förde spazieren...Oder einen unserer Tipps ausprobieren! (Bild: Finja Schulze)

Vorbei ist die Weihnachtsmast, vorbei ist der Silvesterpartydruck, vorbei ist 2019. Zeit, um Platz für Neues zu schaffen – auch in der Freizeit.

Altbekanntes und Neueröffnungen, Spannendes und Gemütliches: Im Januar ist in Kiel mehr geboten, als ihr denkt: Wir verraten euch, was ihr jetzt unternehmen könnt. Also, raus aus dem Wintertrott und ab ins Kieler Stadtgewusel!

Cafés und Restaurants

Unser neuer Lieblingstipp für die gesunde und leckere Mittagspause ist das nbh neighborhood „house of hummus“ in der Kieler Innenstadt: Am Kleinen Kuhberg 2 lässt sich leckere Pita schlemmen, frischer Hummus genießen und aufgebrühter Kaffee schlürfen. Wir finden das top! Vorab lässt euch der schön geführte Instagram-Kanal das Wasser im Munde zusammenlaufen: @nbh_houseofhummus

Bummeln gehen

Seid ihr schon bei Kosmos gewesen? Im schicken und großen Konzept-Store in der Holstenstraße 76 findet ihr viel Allerlei und schöne Dinge: von selbstbestickten Taschen über coole nachhaltige Dekoration oder Saatgut von Rankwerk, um sich sicherheitshalber schon mal auf den Frühling einzustimmen. Einfach mal vorbeischlendern!

Kino

Januar ist für uns Kinozeit! Für euch auch? Wir lieben es, den Tag zu verlängern, indem man sich mit Süßem oder Salzigem in den großen Kinosessel kuschelt und gebannt auf die Leinwand starrt. Unsere Filmtipps:​



Als Hitler das rosa Kaninchen stahl (hier geht es zum Trailer)

Pavarotti (hier geht es zum Trailer)

PS: Wer das besondere Kinoerlebnis sucht, bucht am besten direkt das Frühstückskino im metro Kino: immer samstags um 11 Uhr, sonntags um 9 und 11 Uhr, anschließend tollen Film gucken. Wichtig: Ihr müsst vorher reservieren unter Tel.: (0431) 220 78 95.

Sport mal anders

Guter Vorsatz für 2020: Mehr Sport machen? Haben wir auch. Aber Sport, der Spaß macht...

Wie wäre es denn beispielsweise mal mit einer Runde Lindy Hop? Unter www.swinginkiel.de findet ihr Termine für Kurszeiten und tolle Events, bei denen ihr in großen Gruppen tolle Abende verbringt. Mit Tanzen, Lachen und dem einen oder anderen Weinchen.

Yoga tut Körper und Geist gleichermaßen gut, das weiß auch Janna Tiete. Mit YOGhArmony (www.yoga.tiete.de) hat sie sich selbstständig gemacht und öffnet am 13. Januar für euch ihre Türen im Ziwago (Stadtrade 18). Hingehen, ausprobieren, Spaß finden!

Akrobatik ist für alle! Da sind sich die Jungs und Mädels von der Meermanege einig. Hier könnt ihr einfach vorbeikommen und bei der Zirkusakrobatik mitmachen: Probiert euch aus, versucht Dinge, die ihr euch sonst nicht trauen würdet und vor allem: seid neugierig! Unter www.meermanege.de findet ihr aktuelle Termine und Trainingszeiten.