0

Du besuchst eine Schule? Du arbeitest an einer Schule? Du möchtest Schule mitgestalten? Du fragst dich, wie an deiner Schule Abfall reduziert werden kann, wie wir unseren Alltagsmüll zu Hause, in der Schule und überall verringern, wie wir Zero Waste erreichen können? Dann könnte euch diese Veranstaltung interessieren.

Um in diesem Bereich etwas zu bewegen, laden wir sehr herzlich ein zur vierten digitalen Regionalkonferenz in Schleswig-Holstein. Sie ist kein Anfang und erst recht kein Abschluss, sondern ein weiterer Schritt auf dem Weg zu Zero Waste in Kiel und Umgebung. Wir haben die Bestrebungen der Stadt Kiel fest im Blick, die erste Zero-Waste-City Deutschlands zu werden. Darum wirken an dieser Konferenz viele verschiedene Kieler Akteure mit: Neben dem RBZ am Schützenpark als gastgebender Schule und digitaler Zentrale sind dies der Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel, das Umweltschutzamt Kiel, das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur SH sowie Schülerinnen und Schüler und Eltern verschiedener Schulen.

Diese Konferenz richtet sich an Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen und Lehrer der weiterführenden Schulen und andere Engagierte, die sich für Zero Waste interessieren und Ressourcenschutz an der eigenen Schule umsetzen möchten. Dafür wollen wir Anregungen, Beispiele und Kontakte liefern.

Eine Schuldelegation besteht gerne aus drei, höchstens aus 20 Personen. Abgeordnete des Bildungsausschusses und des Umweltausschusses des Landtags in Schleswig-Holstein, Elternvertretungen, Schüler*innenvertretungen und andere BNE-Aktive der Region sind ebenfalls herzlich willkommen!

Eine Teilnahme an der Konferenz ist nur digital möglich. Dafür sind ein digitales Endgerät (bitte kein Smartphone) und idealerweise auch ein Headset erforderlich.

Weitere Informationen und das gesamte Programm unter: https://bne-in-sh.de/regionalkonferenz/kiel

Bei Fragen: martin.jarrath(at)bimi.landsh.de, Tel.: (0431) 988 24 72

Anmeldung unter: https://bne-in-sh.de/regionalkonferenz/anmeldung_kiel.docx

Für Lehrkräfte auch über: https://formix.info/BNE0330