Weihnachtslieder und ihre Geschichten

Wer an Heiligabend Lieder singt, kann jetzt mit Hintergrundwissen angeben (Bild: Andreas Steidlinger / Getty Images)

Wir alle singen sie, wir alle kennen sie, wir alle lieben sie: Weihnachtslieder. Doch wisst ihr auch, wieso „I‘ll be home for christmas“ eigentlich total traurig ist oder dass in „O du fröhliche“ ein vorsichtiges System der Einfachheit steckt?

Jingle Bells

So, jetzt ist es raus: „Jingle Bells“ hat genau so viel mit Weihnachten zu tun, wie Flip Flops. Genau, nämlich nada. Eigentlich stapfen nämlich nur ein paar Jugendliche durch den Schnee und nicht der Weihnachtsmann und es geht auch nicht um Heiligabend, sondern um ein Pferderennen und natürlich um Mädchen. Geschrieben wurde der Song „One Horse Open Sleigh“ für Thanksgiving – Mitte des 19. Jahrhunderts.

Stille Nacht, heilige Nacht

Der Klassiker schlechthin ist eigentlich eine grandiose Notlösung. Denn es begab sich zu einer Zeit, vor circa 200 Jahren in unserem schönen Nachbarsland Österreich, dass an Heiligabend in der Dorfkirche die Orgel ausfiel – oh Schreck! Der Pfarrer schnappte sich also daraufhin schnell einen guten Freund, der Gitarre spielen konnte und zeigte ihm ein selbst verfasstes Gedicht. Schon entstand die Melodie dazu und der Abend war gerettet: Puh!

O Tannenbaum

Wer hätte gedacht, dass auch in diesem Lied eigentlich die Liebe besungen wird – oder eben nicht. Ursprünglich ist „O Tannenbaum“ nämlich das Lied eines Pädagogen, der darin das Verhalten seiner Geliebten beklagt: Die treulose Tomate hatte sich nämlich wie ein Laubbaum benommen, der die Blätter abwirft, sobald es auf den Winter zugeht. Im Gegensatz dazu: Die treue Tanne, die immergrün und sicher dasteht.

I‘ll be home for christmas

Traurig, aber wunderschön: Bing Crosby singt hier nicht von der heimeligen Vorstellung auf dem Sofa zu kuscheln, sich von Oma und Opa begöschern zu lassen und Punsch in sich hineinzuschütten. Vielmehr geht es in „I‘ll be home for christmas“ darum, dass die amerikanischen Soldaten im Krieg an Weihnachten nicht bei ihren Liebsten sein konnten: Sich das aber sehnlichst wünschten und vorstellten.

O du fröhliche!

Das kann doch jeder mitsingen, oder? Ist Absicht. Denn das Lied wurde für Kinder eines Waisenhauses geschrieben, die nicht so gut auswendig lernen konnten. Weniger ist mehr und deswegen konnten bald alle den Text. Und das noch heute!