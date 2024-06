(Bild: Adobe Stock)

Am Sonntag, den 16. Juni 2024, ist es soweit: Wendtorf öffnet seine Pforten und Herz für Schnäppchenjäger und Schatzsucher. Von der Strandstraße bis zum Gartenweg werden sich die Straßen der beschaulichen Gemeinde in ein buntes Treiben verwandeln.

Beim ersten großen Straßenflohmarkt der Gemeinde werden von 10 bis 16 Uhr kleine und große Schätze zum Verkauf angeboten.

Ein Fest für die ganze Gemeinde – von Anwohnern für Anwohner

Die Einwohner Wendtorfs zeigen sich von ihrer gastfreundlichsten Seite und laden ein, die eigene Heimat aus einer ganz neuen Perspektive zu entdecken. Mehr als 70 Stände, die sich entlang der malerischen Straßenzüge erstrecken, bieten eine Vielzahl von Gegenständen aus privatem Besitz. Der lokale Charakter des Flohmarkts fördert nicht nur die Gemeinschaft, sondern bietet auch die einmalige Gelegenheit, direkt mit den Anbietern ins Gespräch zu kommen und die Geschichten hinter den angebotenen Schätzen zu erfahren.

Schätze so weit das Auge reicht – Vielfalt im Angebot

Der Flohmarkt verspricht eine breite Palette an Fundstücken. Von gut erhaltener Kleidung über faszinierendes Spielzeug bis hin zu Büchern, die in den Regalen neugieriger Leserattennachwuchs oder erfahrene Bibliophile warten – es ist für jeden etwas dabei. Auch Küchenutensilien, die eine neue Heimat in liebenden Händen suchen, und Dekoartikel, die das Zuhause verschönern, fehlen nicht im bunten Angebot.

Planung ist das halbe Schnäppchen – der Flohmarktplan

Damit kein verborgener Schatz unentdeckt bleibt, steht den Besucherinnen und Besuchern ein detaillierter Plan der Flohmarktstände zur Verfügung. Dieser kann unkompliziert auf der Seite www.gemeinde-wendtorf.de eingesehen und heruntergeladen werden. Planen Sie Ihre persönliche Schatzroute durch Wendtorf und lassen Sie sich von der Vielfalt und der Kreativität der Stände inspirieren.

Ein Tag voller Entdeckungen und Begegnungen

Wendtorf zeigt sich am 16. Juni von seiner lebendigen und kreativen Seite. Der Straßenflohmarkt ist nicht nur eine Gelegenheit zum ergiebigen Stöbern, sondern auch zum Genießen der Gemeinschaft und zum Knüpfen neuer Bekanntschaften. Verpassen Sie nicht die Premiere dieses besonderen Ereignisses und markieren Sie den 16. Juni fett in Ihrem Kalender!

Hier gehts zu weiteren Informationen sowie zum Lageplan des Flohmarktes in Wendtorf.