Es wird muschelig an der Kiellinie

Da die Muschelwoche nicht wie gewohnt am Bootshafen stattfinden kann, bekommt ihr leckere Gerichte in der Kombüse an der Kiellinie. (Bild: KL-Redaktion)

0

Muschelfans wissen: Im Oktober finden die Muschelwochen am Bootshafen statt – normalerweise. In diesem Jahr fällt das bekannte Fest rund um die Meeresdelikatesse aufgrund von Corona erneut ins Wasser.

Das ist aber kein Grund, um miese Laune zu bekommen, denn es gibt erstklassigen Ersatz! In der Kombüse an der Blücherbrücke bekommt ihr neben den gewohnten Leckereien wie Burger, Fischbrötchen & Co. den gesamten Oktober von donnerstags bis sonntags von 12 bis 21 Uhr (bei schönem Wetter auch länger) frische Muschelgerichte. Kommt vorbei und macht es euch muschelig! Anfragen und Reservierungen unter Tel.: (0178) 840 91 25.