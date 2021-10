Keine Raketenforschung: Wissenschaftliche Themen können auch auf verständliche Weise zugänglich werden. (Bild: Christina Kloodt, Uni Kiel)

Die neue Diskussionsreihe „Wissenschafft Gespräche“ vom städtischen Wissenschaftsreferat und dem Wissenschaftszentrum Kiel erklärt fachliche Zusammenhänge der Forschung auf verständliche Art und Weise.

Die Wissenschaft ist in der aktuellen Pandemiezeit ganz besonders gefordert. „Wir müssen uns jetzt auf die Wissenschaft verlassen“, heißt es dieser Tage. „Wir sollten auf die Wissenschaft hören“, mahnen Klimaaktivist*innen. Aber was genau machen eigentlich die vielen Forscher*innen an den Kieler Hochschulen? Auf genau diese Fragen gibt es jetzt Antworten aus Kiel – mit der neuen Diskussionsreihe „Wissenschafft Gespräche“. Nicht von oben herab im Fachjargon, sondern verständlich auf Augenhöhe.

Den Anfang dieser Dialog-Reihe im Wissenschaftszentrum Kiel, Fraunhoferstraße 13, machen zwei jüngst mit dem Wissenschaftspreis und dem Innovationspreis der Landeshauptstadt Kiel ausgezeichnete Forscherinnen. Am Dienstag, 2. November, 19 Uhr, stellt die Medizinerin Prof. Daniela Berg, Direktorin der Klinik für Neurologie am UKSH, ihre grundlegend neuen Forschungen zur Früherkennung von Parkinson vor unter dem Motto „Parkinson: Früh erkennen, früh handeln“. Die anschließende Frage- und Gesprächsrunde lässt auch einen Parkinson-Betroffenen zu Wort kommen. Berg wurde im September der Kieler Wissenschaftspreis 2021 überreicht.

Prof. Sabah Badri-Höher, Kieler Innovationspreisträgerin 2021, stellt am Dienstag, 9. November, 19 Uhr, die von ihr entwickelten autonomen Unterwasserroboter vor. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz können diese Fahrzeuge zur Inspektion und Wartung von Offshore-Windparks, Kaimauern und anderen Wasserbauwerken eingesetzt werden. Über die Vielfalt der Verwendungsmöglichkeiten diskutieren im Anschluss an den Kurzvortrag Prof. Joachim Gröger von GEOMAR und Stefan Marx, Chef der Firma SubCtech, mit der Wissenschaftlerin.

Die Moderation beider Abende übernimmt Caroline Schmidt-Gross, Pressesprecherin des Wissenschaftszentrums Kiel. Der Eintritt ist frei, es gilt die 3-G-Regel. Um Anmeldung wird gebeten: i.reitzig@wize-kiel.de oder Te.l.: (0431) 200 86 60.