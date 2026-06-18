(Bild: Black & White Sportsbar)

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Im Juni heißt es bei PS Doggz House in Projensdorf und in der Black & White Sportsbar am Ziegelteich: anstoßen, mitfiebern, feiern. Lies in diesem Artikel mehr über die neue Eventlocation in Kiel!

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Zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 laufen alle Spiele live – tägliches Public Viewing und echte Sportsbar-Stimmung inklusive. Auch an der Dartscheibe ist einiges los: Vom 12. bis 14. Juni werden im MAX Nachttheater drei Tage und drei Nächte lang die Kieler Darts Open gefeiert – mit Ian White, Rowby-John Rodriguez, Florian Preis und Bradley Brooks. Karten gibt es hier: www.kdo-kiel.de.

Und zur Kieler Woche?

Da drehen beide Locations noch mal richtig auf: mit Open-End-Partys, DJs und täglich wechselnden Angeboten. Außerdem sind PS Doggz House und die Black & White Sportsbar mit eigenem Stand auf der Malle-Bühne am Asmus-Bremer-Platz dabei.