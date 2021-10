(Bild: Matthias Friedemann)

Kulturbegeisterte kommen voll auf ihre Kosten, wenn am 16. Oktober von 17 bis 22 Uhr und am 17. Oktober von 12 bis 17 Uhr erstmalig das „Wochenende der Museen“ stattfindet.

Viele parallele Highlights verteilt auf zwei Tage sorgen für eine pandemiegerechte Veranstaltung. Am Samstag richtet sich das Programm vorrangig an Erwachsene, am Sonntag stehen Familien mit Kindern im Mittelpunkt der Aktivitäten. Kulturelle Einrichtungen wie das Schifffahrtsmuseum, die Muthesius Kunsthochschule oder die Kunsthalle zu Kiel bieten unter anderem spezielle Führungen, Workshops, Lesungen und kindgerechte Vorträge an. Kinder und Jugendliche können im Atelierhaus im Anscharpark mit Redakteur*innen einer Literaturzeitschrift ein eigenes Printprodukt entwerfen.

Das Ticket für das gesamte Wochenende kostet 12 Euro, ein Tagesticket 8 Euro. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren buchen ein kostenfreies U16-Ticket. Diese können direkt im Welcome Center Kieler Förde oder ganz einfach online erworben werden. Speziell für die Veranstaltung wird ein Shuttle-Service mit Bussen und Schiffen angeboten, der im Preis enthalten ist. Eine Gesamtliste der teilnehmenden Einrichtungen und das komplette Programm findet ihr unter www.kiel.de/womu.